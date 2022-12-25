Иностранцам в Египте разрешат покупать билеты на поезда за доллары и евро

Благодаря тому, что иностранцы смогут приобретать билеты на египетские поезда за доллары и евро, они не будут менять валюту на черном рынке, а Минтранс страны получит средства для приобретения зарубежных поездов

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

С января иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда за доллары и евро, сообщил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир, передает издание Al-Masry Al-Youm.

По словам министра, в последнее время в стране стали чаще приобретать билеты на поезда за американскую и европейскую валюты. Банк, который проводил данные операции, находится под пристальным контролем Центробанка. Благодаря тому, что все иностранцы получат возможность оплаты билетов за доллары и евро, туристы реже будут менять валюту на черном рынке, отметил аль-Вазир.

Он добавил, что полученные средства министерство будет направлять на покупку поездов за рубежом, тем самым снижая нагрузку на Центробанк страны.

Валюта в Египте — египетский фунт, но доллары и евро в стране тоже широко используются. По курсу египетского ЦБ на 22 декабря $1 равен примерно 24 египетским фунтам, а €1 — примерно 26.

В декабре у россиян возникли сложности с тем, чтобы вылететь в Египет или из него. «Коммерсантъ» в середине месяца сообщил, что несколько российских авиакомпаний, совершающих регулярные рейсы в Египет, попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный почти десять лет назад. Потребность в этом возникла, после того как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией, которые есть в парке некоторых российских перевозчиков.

Задержки рейсов произошли у авиакомпании iFly, она подтвердила, что ранее летала в Египет через Иорданию, однако после запрета планировала летать через Сирию. Росавиация заявила, что на этом маршруте существует серьезный риск для безопасности.

В итоге авиакомпания отменила рейсы в Египет, также возникли проблемы у туристов, которые должны были возвращаться домой, — это несколько тысяч человек. Генеральный консул в Хургаде Виктор Воропаев сообщил 24 декабря, что из города вывезли всех застрявших россиян.