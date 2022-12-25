Генконсул в Хургаде: все застрявшие россияне вернулись в Россию

Генконсул в Хургаде сообщил о возвращении всех застрявших россиян

Все клиенты российской авиакомпании iFly, отменившей рейсы из Хургады из-за ограничений на пролет через воздушное пространство Иордании, вернулись в Россию, сообщил российский генеральной консул в Хургаде Виктор Воропаев, передает «РИА Новости».

По его словам, на утро 24 декабря в Хургаде оставалось около 600 туристов TEZ Tour.

«Двумя рейсами турецкой авиакомпании Corendon, часть из них утром вылетели в Уфу. Оставшиеся 400 — бортом Red Wings в 21.30 в Москву. Таким образом, вывоз туристов TEZ Tour, прибывших в Хургаду авиакомпанией iFly, завершен», — сказал Воропаев.

10 декабря авиационные власти Иордании направили iFly уведомление с требованием предоставить лондонский страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами. Российские авиакомпании не могут его получить из-за наложенных странами Запада санкций.

Из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи15 декабря iFly отменила рейсы в Египет, 21 декабря аналогичное решение приняла авиакомпания «Уральские авиалинии».

iFly организует вывоз пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха на рейсах других перевозчиков. Компания продолжает обсуждать с Росавиацией согласование необходимых документов для продолжения полетов с 22 декабря.

В ведомстве отклонили просьбу iFly согласовать альтернативный маршрут, поскольку сочли Сирию, через которую предлагала летать авиакомпания, потенциально опасным регионом для полетов гражданских судов. Росавиация рекомендовала использовать для перевозки россиян рейсы других авиалиний.

На 20 декабря более 2 тыс. российских туристов, застрявших в Египте в связи с отменой рейсов, были вывезены. Для этого iFly вступила в переговоры с авиакомпаниями Red Wings (Россия), EgyptAir (Египет) и Corendon (Турция). В Tez Tour обещали возместить ущерб и тем туристам, которые не смогли попасть в Египет из-за отмены рейсов.