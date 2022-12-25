Генконсул в Хургаде сообщил о возвращении всех застрявших россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
В Египте при обрушении трибуны пострадали 27 человек Общество, 01:04
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Число погибших из-за снежного шторма в США выросло до 16 человек Общество, 00:37
Минобороны Турции сообщило, что конфликт на Украине растянется на годы Политика, 00:21
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Генконсул в Хургаде сообщил о возвращении всех застрявших россиян Общество, 00:01
Бундестаг предупредил о риске для Германии стать государством-банкротом Политика, 24 дек, 23:44
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Военные США сообщили о пролете Санты Клауса над Москвой Общество, 24 дек, 23:38
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 24 дек, 23:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 24 дек, 23:21
Папа римский в канун Рождества призвал помнить об измученных войной Общество, 24 дек, 23:14
Открывшего стрельбу в Париже поместили в психиатрическую больницу Общество, 24 дек, 23:06
Умер солист британской группы Faithless Макси Джазз Общество, 24 дек, 22:42
Bloomberg сообщил о резком падении добычи газа в США из-за замерзших труб Бизнес, 24 дек, 22:32
Общество ,  
0 

Генконсул в Хургаде сообщил о возвращении всех застрявших россиян

Генконсул в Хургаде: все застрявшие россияне вернулись в Россию

Все клиенты российской авиакомпании iFly, отменившей рейсы из Хургады из-за ограничений на пролет через воздушное пространство Иордании, вернулись в Россию, сообщил российский генеральной консул в Хургаде Виктор Воропаев, передает «РИА Новости».

По его словам, на утро 24 декабря в Хургаде оставалось около 600 туристов TEZ Tour.

«Двумя рейсами турецкой авиакомпании Corendon, часть из них утром вылетели в Уфу. Оставшиеся 400 — бортом Red Wings в 21.30 в Москву. Таким образом, вывоз туристов TEZ Tour, прибывших в Хургаду авиакомпанией iFly, завершен», — сказал Воропаев.

10 декабря авиационные власти Иордании направили iFly уведомление с требованием предоставить лондонский страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами. Российские авиакомпании не могут его получить из-за наложенных странами Запада санкций

Из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи15 декабря iFly отменила рейсы в Египет, 21 декабря аналогичное решение приняла авиакомпания «Уральские авиалинии».

iFly организует вывоз пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха на рейсах других перевозчиков. Компания продолжает обсуждать с Росавиацией согласование необходимых документов для продолжения полетов с 22 декабря.

Читайте на РБК Pro
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
Вижу цель, не вижу препятствий: как начать продвигаться в карьере
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций

В ведомстве отклонили просьбу iFly согласовать альтернативный маршрут, поскольку сочли Сирию, через которую предлагала летать авиакомпания, потенциально опасным регионом для полетов гражданских судов. Росавиация рекомендовала использовать для перевозки россиян рейсы других авиалиний.

На 20 декабря более 2 тыс. российских туристов, застрявших в Египте в связи с отменой рейсов, были вывезены. Для этого iFly вступила в переговоры с авиакомпаниями Red Wings (Россия), EgyptAir (Египет) и Corendon (Турция). В Tez Tour обещали возместить ущерб и тем туристам, которые не смогли попасть в Египет из-за отмены рейсов.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Хургада Египет возвращение в Россию
Материалы по теме
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Египет
Общество
Из Египта вывезли более 2 тыс. застрявших там российских туристов
Общество
В Tez Tour назвали сроки вылета из Египта застрявших в стране туристов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter