В Сети появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

В Сети появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Состав отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь днем 23 декабря, время в пути должно составить 43,5 часа

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен проход первого пассажирского поезда по Крымскому мосту.

Еще одну запись на своем YouTube-канале разместило агентство «РИА Новости Крым». На кадрах видно, как поезд проезжает под арками, подсвеченными в цвета российского флага.

Поезд под названием «Таврия» отправился в Севастополь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в понедельник, 23 декабря, в 14:00. Состав должен преодолеть расстояние в 2471 км за 43,5 часа. Как ожидается, он прибудет в конечный пункт назначения в 09:25 мск 25 декабря.

В этот же день президент Владимир Путин в рамках открытия железнодорожного движения по мосту проехал в кабине машиниста поезда, следовавшего из Керчи в Тамань.