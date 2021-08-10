Фонд назвал общую сумму компенсаций жертвам Эпштейна

Фонд присудил 150 заявителям компенсации на общую сумму $125 млн, однако согласились на выплаты чуть более 90%. Им выплатили $121 млн. Всего на возмещение ущерба претендовали 225 человек

Фонд выплаты компенсаций жертвам финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна завершил работу с обращениями пострадавших, заявителям решено было выплатить $125 млн компенсации, говорится в сообщении фонда. Эпштейна обвиняли в построении системы секс-торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Он покончил с собой в тюрьме.

Выплаты присудили 150 заявителям, но согласились на них 92%. Им было перечислено более $121 млн. Выплаты производились в срок от двух до трех месяцев.

Общее число заявителей, утверждавших, что они пострадали от действий Эпштейна, составило 225, что гораздо больше, чем ожидалось ранее, говорится в релизе фонда. Те, кто отказался, а также те, кому фонд не присудил компенсацию, все еще могут рассчитывать на возмещение ущерба за счет продажи имущества миллиардера, пишет Reuters.

Программа компенсаций была запущена в июне 2020 года, заявления от жертв миллиардера принимались до марта 2021 года.