ТАСС узнал о просьбе полиции завести на Собчак дело за фейки о власти

По данным агентства, поводом стало дело о клевете, заведенное в отношении документалиста Виталия Манского против Никиты Михалкова, по которому Собчак допросили в качестве свидетеля

Ксения Собчак (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Полиция попросила Следственный комитет завести уголовное дело в отношении Ксении Собчак по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий), сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов. По его словам, речь идет именно о фейках о госвласти, за что может грозить до трех лет лишения свободы.

Как сообщил собеседник, просьба полиции связана с уголовным делом о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК), заведенном после интервью режиссера-документалиста Виталия Манского каналу «Осторожно: Собчак». Тогда он заявил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета.

Собчак допросили по этому делу в качестве свидетеля. Когда у журналистки спросили, «кто разместил и создал ложную информацию», она ответила, что сама готова ответить за публикацию интервью, поскольку у ресурса, на котором оно вышло, нет администратора, а у материала — редакторов или режиссеров. «В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3», — сообщил собеседник агентства.

После выхода интервью Михалков написал заявление на Манского и обвинил его в клевете. МВД объявило режиссера-документалиста, который живет в Риге, в розыск.

Комментируя обвинения, Манский сказал: «Но вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. При этом бюджеты на него выделяются огромные».