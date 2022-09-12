Собчак сообщила о проверке ее канала из-за обвинений в пропаганде ЛГБТ

Ксения Собчкак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ксения Собчак сообщила, что полиция проверяет один из ее каналов «на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков». По ее словам, речь, предположительно, идет об интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, совершившей каминг-аут.

Интервью было опубликовано в YouTube.

«Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет... Удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят», – написала ведущая в своем Telegram-канале.

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