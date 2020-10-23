Власти Москвы сообщили о росте числа смертей от COVID-19 на 21%

В качестве основной причины смерти COVID-10 указан в 543 случаях. В общей сложности в сентябре в Москве умерли 11 159 человек, это на 1441 больше, чем годом ранее

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В сентябре от COVID-19 как от основной причины смерти в Москве умерли 543 человека, что на 21% больше, чем в августе. Такие данные приводит Департамент здравоохранения столицы. В сообщении подчеркивается, что все показатели предварительные.

В ведомстве отметили, что, несмотря на рост смертности в сентябре по отношению к августу, по сравнению с июнем она оказалась гораздо ниже — тогда от COVID как основной причины умерли 1605 человек.

В качестве основной или сопутствующей причины COVID-19 отмечен в 1 569 случаях смерти, «что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь».

1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.

Существенное влияние на развитие основного заболевания заражение коронавирусом оказало в 509 случаях.

Всего в столице в сентябре умерли 11 159 человек, что на 1 441 больше, чем сентябре прошлого года.

«Превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая», — отметили в департаменте.