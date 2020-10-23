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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы сообщили о росте числа смертей от COVID-19 на 21%

В качестве основной причины смерти COVID-10 указан в 543 случаях. В общей сложности в сентябре в Москве умерли 11 159 человек, это на 1441 больше, чем годом ранее
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В сентябре от COVID-19 как от основной причины смерти в Москве умерли 543 человека, что на 21% больше, чем в августе. Такие данные приводит Департамент здравоохранения столицы. В сообщении подчеркивается, что все показатели предварительные.

В ведомстве отметили, что, несмотря на рост смертности в сентябре по отношению к августу, по сравнению с июнем она оказалась гораздо ниже — тогда от COVID как основной причины умерли 1605 человек.

  • В качестве основной или сопутствующей причины COVID-19 отмечен в 1 569 случаях смерти, «что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь».
  • 1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.
  • Существенное влияние на развитие основного заболевания заражение коронавирусом оказало в 509 случаях.

Всего в столице в сентябре умерли 11 159 человек, что на 1 441 больше, чем сентябре прошлого года.

«Превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая», — отметили в департаменте.

В Москве впервые за пять месяцев выявили более 5,4 тыс. заболевших COVID
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пятница, 23 октября, стала рекордной по количеству выявленных заражений коронавирусом в России — более 17 тыс. за сутки.

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В Москве за сутки зарегистрировали 5478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало наибольшим показателем с 11 мая, когда коронавирус диагностировали у 6169 человек. 12 мая сообщалось уже о 5392 заразившихся.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 386 908 человек. Из них 285 271 заболевший выздоровел (2779 за сутки), 6249 человек скончались, в том числе за последние сутки — 62 человека.

Всего с России с начала эпидемии выявлено 1 480 646 случаев заражения коронавирусом, от болезни умерли более 25,5 тыс. человек, выздоровели свыше 1,1 млн человек.
 

Автор
Владислав Гордеев
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