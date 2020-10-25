Собянин заявил о надежде на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

По его словам, после рекордных показателей прироста заболевших и госпитализаций, есть надежда на их снижение. Двумя днями ранее мэр сообщал о замедлении распространения коронавируса в столице

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Динамика выявления новых случаев коронавирусной инфекции в Москве в течение последних двух недель позволяет надеяться, что заболеваемость будет снижаться. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин.

Он добавил, что большинство жителей города поняли необходимость соблюдения мер санитарной безопасности и выполняют все предписания медиков.

23 октября он сообщал о замедлении динамики распространения коронавируса в столице. «По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. <...> Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста», — пояснил мэр.