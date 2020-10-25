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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о надежде на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

По его словам, после рекордных показателей прироста заболевших и госпитализаций, есть надежда на их снижение. Двумя днями ранее мэр сообщал о замедлении распространения коронавируса в столице
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Динамика выявления новых случаев коронавирусной инфекции в Москве в течение последних двух недель позволяет надеяться, что заболеваемость будет снижаться. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин.

Он добавил, что большинство жителей города поняли необходимость соблюдения мер санитарной безопасности и выполняют все предписания медиков.

Собянин назвал показатели замедления пандемии коронавируса
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

23 октября он сообщал о замедлении динамики распространения коронавируса в столице. «По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. <...> Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста», — пояснил мэр.

По словам Собянина, о снижении заболеваемости позволяют судить как статистика госпитализаций и новых случаев, так и другие показатели. Вместе с тем власти столицы не планируют вводить новых ограничений по COVID-19.

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — рассказал Собянин.

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Врач назвал срок стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По мнению врача-педиатра и инфекциониста Евгения Тимакова, ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется в ближайшие две недели. В остальной России темпы роста заболеваемости замедлятся не раньше, чем через месяц, в некоторых регионах — только после Нового года. Медик отметил, что сейчас наиболее важным показателем для оценки эпидемиологической обстановки являются не новые случаи заражений, а количество госпитализаций и резервы системы здравоохранения.

По информации оперативного штаба, в Москве к 24 октября с начала эпидемии были выявлены 391 тыс. заболевших. 287 тыс. человек выздоровели, 6,3 тыс. умерли. За сутки прирост новых инфицированных составил 4,4 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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