На Ибице ввели ограничительные меры из-за коронавируса

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В испанском муниципалитете Ибица, расположенном на одноименном острове, введены ограничения на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного сообщества Балеарские острова.

Ограничения вступают в силу со 2 октября. В сообщении сказано, что ограничений на въезд и выезд не будет.

В соответствии с введенными мерами, точки торговли и сферы услуг не должны быть заполнены более чем на 50%, они должны закрываться не позднее десяти вечера. При этом спортивные заведения и фитнес-центры должны быть заполнены лишь на 25%, это ограничение касается ресторанов, кафе и церквей.

В муниципалитете запрещаются встречи и собрания численностью более пяти человек, все фестивали и крупные мероприятия отменяются.