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Пандемия коронавируса ,  
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На Ибице ввели ограничительные меры из-за коронавируса

Фото:Andres Iglesias / Getty Images
Фото: Andres Iglesias / Getty Images

В испанском муниципалитете Ибица, расположенном на одноименном острове, введены ограничения на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного сообщества Балеарские острова.

Ограничения вступают в силу со 2 октября. В сообщении сказано, что ограничений на въезд и выезд не будет.

В соответствии с введенными мерами, точки торговли и сферы услуг не должны быть заполнены более чем на 50%, они должны закрываться не позднее десяти вечера. При этом спортивные заведения и фитнес-центры должны быть заполнены лишь на 25%, это ограничение касается ресторанов, кафе и церквей.

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Фото:Sergio Perez / Reuters

В муниципалитете запрещаются встречи и собрания численностью более пяти человек, все фестивали и крупные мероприятия отменяются.

По данным Министерства здравоохранения Испании, на Балеарских островах за прошедшие сутки выявили 45 зараженных коронавирусом. за весь период пандемии в сообществе зафиксировали 13 858 случаев заражения. Число случаев коронавируса по всей стране достигло 769 тыс.

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О введении частичного карантина 19 сентября сообщали власти Мадрида: без уважительной причины будет ограничено перемещение между районами города, исключением станет выезд в школу или на работу, а также в медицинские учреждения и для ухода за родственниками.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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