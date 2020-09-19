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В Мадриде вернут частичный карантин из-за коронавируса

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images
Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Региональное правительство Мадрида с 21 сентября, на две недели частично вернет ограничения для сокращения темпов прироста числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Под ограничения попадают жители 37 районов BHA (basic health area, территориально меньше административных районов), из которых 26 расположены в столице Испании, а остальные за ее пределами.

Согласно новым правилам, без уважительной причины будет ограничено перемещение между районами города, исключением станет выезд в школу или на работу, а также в медицинские учреждения и для ухода за родственниками.

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Общественные парки будут закрыты, а вместимость магазинов и других коммерческих предприятий планируют ограничить на 50%.

Как сообщает газета, в сентябре в городе были введены запреты на общественные собрания свыше 10 человек и проведения религиозных церемоний. Однако это не повлияло на количество новых заболевших. Тогда заместитель начальника здравоохранения Мадрида Антонио Сапатеро заявил, что необходимы «более решительные» меры, передает El Pais.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании подверженно 640 040 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер 30 495 человек.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 в стране не избежать. По его словам вторая волна уже наблюдается во Франции, Испании, по всей Европе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала обращение, в котором призвала мир уже сейчас готовиться к следующей пандемии. «Мы должны готовиться к следующей пандемии вместе, сейчас. COVID-19 показал нам, что мир был ужасающе неподготовлен, несмотря на многочисленные сигналы и предупреждения», — заявили в ВОЗ. В организации призвали мировых лидеров обеспечить справедливый доступ к вакцине для всего населения планеты, а для этого уже в следующем году понадобится около $35 млрд.

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Источник: JHU
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