В Мадриде вернут частичный карантин из-за коронавируса

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Региональное правительство Мадрида с 21 сентября, на две недели частично вернет ограничения для сокращения темпов прироста числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Под ограничения попадают жители 37 районов BHA (basic health area, территориально меньше административных районов), из которых 26 расположены в столице Испании, а остальные за ее пределами.

Согласно новым правилам, без уважительной причины будет ограничено перемещение между районами города, исключением станет выезд в школу или на работу, а также в медицинские учреждения и для ухода за родственниками.

Общественные парки будут закрыты, а вместимость магазинов и других коммерческих предприятий планируют ограничить на 50%.