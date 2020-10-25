Греф сделал прививку от коронавируса

Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в программе Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, И не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — пояснил он (цитата по РИА Новости).

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