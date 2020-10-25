В Минске перед акцией оппозиции вновь начались проблемы с интернетом

Ранее сообщалось, что в различных частях столицы Белоруссии заметили военную технику и силовиков. Около музея истории Великой Отечественной войны в парке Победы силовики установили заграждения.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, 25 октября в Белоруссии пройдет митинг в честь последнего дня выполнения так называемого народного ультиматума экс-кандидата в президенты страны Светланой Тихановской.

13 октября Тихановская потребовала ухода Александра Лукашенко с поста президента, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими со стороны силовиков. На выполнение этих требований было отведено 13 дней, до 26 октября. В случае невыполнения ультиматума оппозиция пообещала начать забастовку предприятий и заблокировать транспортные магистрали.