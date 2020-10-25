В Минске перед акцией оппозиции вновь начались проблемы с интернетом
Белорусские власти потребовали от операторов снизить пропускную способность мобильного интернета в Минске. Об этом сообщила компания А1.
«Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным», — сказано в сообщении.
Об ограничении интернета сообщили также в белорусском МТС.
Власти Белоруссии ограничивают интернет каждое воскресенье, когда по стране проходят акции протеста.