В Минске перед акцией оппозиции вновь начались проблемы с интернетом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Путин оценил сотрудничество с США по противодействию терроризму Политика, 14:21 Обман инвесторов и ненависть юзеров: 7 фактов о McAfee, вышедшей на IPO Инвестиции, 14:20 Друг Макгрегора назвал боязнь Конора причиной ухода Хабиба из спорта Спорт, 14:10 Путин ответил «без комментариев» по поводу выплат Россией денег Байдену Политика, 14:04 В «Краснодаре» заявили о победе «Спартака» за счет предвзятого судейства Спорт, 14:03 Мишустин утвердил перечень пунктов для въезда по электронной визе Политика, 14:01 Работа, отпуск, покупки: новые привычки, которые меняют мир РБК и Hyundai Mobility, 14:00 Наследники умершего главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов Бизнес, 13:51 СК возбудил дело против стрелявшего в подростков жителя Волгограда Общество, 13:42 Нурмагомедов рассказал о секретах успеха своей карьеры Спорт, 13:28 Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом Общество, 13:21 В Минске перед акцией оппозиции вновь начались проблемы с интернетом Политика, 13:20 Мясников ответил на требование Жириновского лишить его диплома медика Общество, 13:08 Как выбрать одеяло для хорошего сна. Инструкция Стиль, 13:08
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Минске перед акцией оппозиции вновь начались проблемы с интернетом

Фото:Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские власти потребовали от операторов снизить пропускную способность мобильного интернета в Минске. Об этом сообщила компания А1.

«Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным», — сказано в сообщении.

Video

Об ограничении интернета сообщили также в белорусском МТС.

Власти Белоруссии ограничивают интернет каждое воскресенье, когда по стране проходят акции протеста.

Ранее сообщалось, что в различных частях столицы Белоруссии заметили военную технику и силовиков. Около музея истории Великой Отечественной войны в парке Победы силовики установили заграждения.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, 25 октября в Белоруссии пройдет митинг в честь последнего дня выполнения так называемого народного ультиматума экс-кандидата в президенты страны Светланой Тихановской.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

13 октября Тихановская потребовала ухода Александра Лукашенко с поста президента, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими со стороны силовиков. На выполнение этих требований было отведено 13 дней, до 26 октября. В случае невыполнения ультиматума оппозиция пообещала начать забастовку предприятий и заблокировать транспортные магистрали. 

Минск протесты
Материалы по теме
В центр Минска стянули военную технику и силовиков
Политика
Прокурор Минска назвал сумму причиненного ущерба от акций протеста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter