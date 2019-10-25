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Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов российских банков
Сотрудника коллекторской службы арестовали до 24 декабря. В компании утверждали, что он имел доступ к ограниченному сегменту данных клиентов одного из партнеров компании

Суд в Волгограде арестовал на два месяца сотрудника Национальной службы взысканий (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков. Об этом сообщает ТАСС.

Его арестовали до 24 декабря. Ему вменяется ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

О его задержании МВД сообщило накануне. По данным ведомства, мужчина действовал под псевдонимом Антон 2131. В Сбербанке подтвердили задержание сотрудника НСВ и сообщили о планах в кратчайшие сроки расторгнуть договор со службой.

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МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

«Утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — отмечали в банке.

В НСВ сообщили, что проводят собственное расследование причастности сотрудника. Позднее служба признала похищение данных, но заверила, что у злоумышленника был доступ только к ограниченному сегменту данных одного из партнеров компании.

О появлении в интернете базы данных клиентов Сбербанка СМИ написали 23 октября. Содержащаяся в них информация относилась к периоду с 2015 года до недавнего времени. Продавец в своем объявлении утверждал, что у него есть база из 11,5 тыс. записей.

Автор: Юлия Выродова
Теги: суд, персональные данные, хищение
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