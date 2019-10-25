Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов российских банков

Сотрудника коллекторской службы арестовали до 24 декабря. В компании утверждали, что он имел доступ к ограниченному сегменту данных клиентов одного из партнеров компании

Суд в Волгограде арестовал на два месяца сотрудника Национальной службы взысканий (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков. Об этом сообщает ТАСС.

Его арестовали до 24 декабря. Ему вменяется ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

О его задержании МВД сообщило накануне. По данным ведомства, мужчина действовал под псевдонимом Антон 2131. В Сбербанке подтвердили задержание сотрудника НСВ и сообщили о планах в кратчайшие сроки расторгнуть договор со службой.

«Утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — отмечали в банке.