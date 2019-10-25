Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Ключевую ставку понизили на полпункта, срочник расстрелял сослуживцев, имя фигуранта дела об утечке данных клиентов банков, суд удовлетворил иск Дерипаски к западным СМИ. Главные новости — в обзоре РБК

Территория воинской части в п.Горный Забайкальского края (Фото: VK)

ЦБ снизил ставку сразу на полпункта

Впервые с 2017 года Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых. Это уже четвертое понижение ставки с июля.

Переход к смягчению политики регулятора произошел на фоне того, как ЦБ понизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года.

Решение ЦБ не привело к резкому изменению курса рубля, как и ожидали аналитики.

ЦБ обещает рассмотреть целесообразность дальнейшего понижения ставки. Ближайшее заседание состоится 13 декабря.

Срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник отрыл огонь по сослуживцам на территории воинской части в Забайкальском крае. Погибли восемь человек, включая двух офицеров, еще двое военнослужащих получили ранения.