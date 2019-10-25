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Что случилось за день. Главные новости РБК
Ключевую ставку понизили на полпункта, срочник расстрелял сослуживцев, имя фигуранта дела об утечке данных клиентов банков, суд удовлетворил иск Дерипаски к западным СМИ. Главные новости — в обзоре РБК
Территория воинской части в п.Горный Забайкальского края (Фото: VK)

ЦБ снизил ставку сразу на полпункта

Впервые с 2017 года Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых. Это уже четвертое понижение ставки с июля.

  • Переход к смягчению политики регулятора произошел на фоне того, как ЦБ понизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года.
  • Решение ЦБ не привело к резкому изменению курса рубля, как и ожидали аналитики.
  • ЦБ обещает рассмотреть целесообразность дальнейшего понижения ставки. Ближайшее заседание состоится 13 декабря.

Срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник отрыл огонь по сослуживцам на территории воинской части в Забайкальском крае. Погибли восемь человек, включая двух офицеров, еще двое военнослужащих получили ранения.

  • Стрелком оказался рядовой Рамиль Шамсутдинов. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2, ст. 105 УК).
  • По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных со службой, заявили в Минобороны.

Кто стал фигурантом дела о хищении данных клиентов банков

Подозреваемым по делу о хищении персональных данных клиентов нескольких банков, включая Сбербанк, стал уроженец Волгограда Антон Бутурлакин. Его арестовали на два месяца.

  • Накануне по подозрению в краже персональных данных клиентов банков задержали сотрудника коллекторской компании «Национальная служба взыскания» (НСВ).
  • После этого Сбербанк пообещал расторгнуть контракт с НСВ, а в коллекторской компании решили уволить ставшего фигурантом дела сотрудника.
  • Об утечке данных клиентов Сбербанка стало известно в начале октября, финансовая организация сначала признала утечку данных 200 клиентов, а потом и 5 тыс. Продавец базы данных клиентов финансовой организации заявлял РБК, что владеет более чем 1 млн записей.

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданиям The Telegraph, The Times и The Nations. Бизнесмен требовал признать недействительной опубликованную в них информацию и обязать СМИ опубликовать опровержение.

  • Представители ответчиков не присутствовали на заседании, они пока не сообщили, будут ли обжаловать решение суда.
  • Иск к трем СМИ сторона бизнесмена объясняла тем, что Минфин США использовал материалы этих изданий, чтобы обосновать санкции против Дерипаски.
  • Параллельно бизнесмен судится с Минфином США, требуя исключить его из санкционного списка.
Автор: Константин Нагаев
Теги: ключевая ставка, стрельба, хищение данных, Олег Дерипаска
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Центробанк впервые с 2017 года опустил ставку сразу на полпункта
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Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов российских банков
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