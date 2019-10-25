Что случилось за день. Главные новости РБК

ЦБ снизил ставку сразу на полпункта
Впервые с 2017 года Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых. Это уже четвертое понижение ставки с июля.
- Переход к смягчению политики регулятора произошел на фоне того, как ЦБ понизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года.
- Решение ЦБ не привело к резкому изменению курса рубля, как и ожидали аналитики.
- ЦБ обещает рассмотреть целесообразность дальнейшего понижения ставки. Ближайшее заседание состоится 13 декабря.
Срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник отрыл огонь по сослуживцам на территории воинской части в Забайкальском крае. Погибли восемь человек, включая двух офицеров, еще двое военнослужащих получили ранения.