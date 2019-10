Что случилось за день. Главные новости РБК

Стрелком оказался рядовой Рамиль Шамсутдинов. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2, ст. 105 УК).

По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных со службой, заявили в Минобороны.

Кто стал фигурантом дела о хищении данных клиентов банков

Подозреваемым по делу о хищении персональных данных клиентов нескольких банков, включая Сбербанк, стал уроженец Волгограда Антон Бутурлакин. Его арестовали на два месяца.

Накануне по подозрению в краже персональных данных клиентов банков задержали сотрудника коллекторской компании «Национальная служба взыскания» (НСВ).

После этого Сбербанк пообещал расторгнуть контракт с НСВ, а в коллекторской компании решили уволить ставшего фигурантом дела сотрудника.

Об утечке данных клиентов Сбербанка стало известно в начале октября, финансовая организация сначала признала утечку данных 200 клиентов, а потом и 5 тыс. Продавец базы данных клиентов финансовой организации заявлял РБК, что владеет более чем 1 млн записей.

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданиям The Telegraph, The Times и The Nations. Бизнесмен требовал признать недействительной опубликованную в них информацию и обязать СМИ опубликовать опровержение.