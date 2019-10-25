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Центробанк впервые с 2017 года опустил ставку сразу на полпункта
Совет директоров Центробанка впервые за два года опустил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.– до 6,5% годовых. Ранее он предупредил, что готов решительно смягчать политику
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Совет директоров ЦБ четвертый раз подряд с июня снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Большинство экономистов накануне заседания считали, что ЦБ не пойдет на резкое смягчение политики: 23 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозировали ставку на уровне 6,75%.

Тем не менее, 17 оставшихся экспертов ожидали снижения ставки до 6,5%. За неделю до заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC заявила о готовности более решительно смягчать денежно-кредитную политику. Регулятор, по ее словам, получает все больше данных о влиянии на инфляцию не только временных факторов, но и спроса.

После этого заявления аналитики Сбербанка спрогнозировали резкое снижение ставки не только в октябре, но и в декабре – оба раза по 0,5 п.п., до 6% к концу года. Они также допустили, что к концу следующего года ставка будет снижена до 5,5% - то есть до минимума, с которого она начала свою историю в 2013 году. Аналогичный прогноз сделали аналитики Goldman Sachs. О том, что снижение ставки до 6% - реалистичный прогноз, заявил и президент ВТБ Андрей Костин. Аналитики «ВТБ Капитала» в своем прогнозе, правда, лишь допускали возможность снижения ставки на 0,5 п.п. в октябре, но в качестве базового сценария ждали снижения на 0,25 п.п.

Начиная с июня, ЦБ несколько заседаний подряд снижал ключевую ставку небольшими шагами по 0,25 п.п., в последний раз — в сентябре, до 7%. Смягчать денежно-кредитную политику ЦБ вынудило стремительное замедление инфляции: прогноз резкого разгона цен, которого ЦБ ждал в связи с повышением НДС, — на 5–5,5% по итогам года — не сбылся, уже по итогам сентября рост цен замедлился до 4%. Минэкономразвития официально прогнозирует инфляцию в 2019 году на уровне 3,8%, но министр экономического развития Максим Орешкин 22 октября заявил, что она будет «гораздо ниже» и этого прогноза (цитата по ТАСС).

Большинство аналитиков прогнозируют ставку на уровне 6,5% на конец года. Рынок ОФЗ также закладывает в цены такой уровень ставки по итогам 2019 года.

С учетом резкого снижения инфляции в сентябре-октябре и снижения ставок глобальными ЦБ (от Федеральной резервной системы США в конце сентября до Турции на впечатляющие 250 б.п. на этой неделе) снижение ставки ЦБ было ожидаемым, обсуждался только масштаб, рассуждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Скупка ОФЗ в преддверии заседания, по его словам, только усилила ажиотаж. Снижение ставки в декабре возможно, но не гарантировано, считает эксперт – это будет зависеть от ситуации в мировой экономике и состояния финансовых рынков, а вот снижение ставок в начале 2020 года практически неизбежно.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Ставка ЦБ, Инфляция
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Финансы
Центральный банк готов к решительному смягчению политики
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