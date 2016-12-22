Жители Сочи рассказали о лимитах на бензин на АЗС из-за потопа

По словам жителей Сочи и Адлера, местные автозаправки ввели ограничения на продажу бензина: ажиотаж и очереди образовались из-за сильнейших ливней и перекрытых дорог в регионе. В Сочи действует режим ЧС

Фото: ТАСС

Жители Сочи, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений и размыва дорог, сообщили РБК о больших очередях, которые образовались на автозаправках и в продуктовых магазинах. О проблемах также сообщили жители Адлера: по их словам, на АЗС ввели ограничения на продажу топлива.

«На заправочных станциях большие очереди за топливом. На каждую машину отпускают по 20 л. Можно простоять от 30 минут до часа, чтобы заправиться. Пока автомобильную дорогу и железнодорожное сообщение не восстановят, жители города находятся в западне. Остается только авиасообщение», — сказал РБК житель Сочи Максим. Он добавил, что в ночь на четверг в отдельных районах Адлера не было света, но сейчас проблему устранили. В Сочи также в ряде районов нет электричества, сообщил житель города Виктор Глубоков.

По словам еще одного сочинца Михаила Сметанкина, в поселке Дагомыс нет воды и газа, а у людей в районах подтопления «легкая паника», из-за чего и образуются очереди на заправках и в магазинах.

«С бензином-то, я думаю, ситуация нормальная, у народа с головой ситуация вот ровно наоборот. Сегодня в Сочи я попыталась заправиться на четырех заправках, и везде очередь километр, если не больше. Так как я была с ребенком, пришлось на лампочке домой уехать, надеюсь, утром будет все по-другому», — рассказала РБК очевидец Инга.

Очевидец Станислав также рассказал, что панику устроили сами водители, в результате чего на АЗС ввели ограничения по 20 л.

По словам основателя одного из местных агентств недвижимости Даниила Богачкова, очереди за бензином образовались сразу после сообщений об остановке автомобильного движения на дорогах региона.

«Близится час пик, все больше людей узнают, что проблемы могут быть с бензином, и очереди становятся длиннее. <...> Почти не движется очередь», — отметил Богачков.

Видео: Даниил Богачков - Недвижимость Сочи / YouTube

По последним данным МЧС, проливные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани и Лазаревском районе городского округа Сочи привели к подтоплениям в 27 населенных пунктах — пострадали более 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков.

Минувшей ночью из-за подтопления была перекрыта федеральная трасса Джубга — Сочи.

В разговоре с РБК мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что продовольствия и бензина в городе хватит на неделю и даже больше. «Продовольствия в обычном порядке, как каждый день люди покупают, нам хватит на семь дней, а нам два дня надо. Мы посчитали, сколько бензина надо, топлива тоже сказали, что хватит на семь—десять [дней]», — пояснил Пахомов.

Мэр отметил, что на восстановление движения может уйти двое суток. «Он [мост] не весь рухнул. За счет стихии, за счет потока воды, которая шла по реке с гор, снесло часть со стороны въезда из Краснодара, а часть — из Сочи», — сказал мэр. Пахомов добавил, что, по оценке Росавтодора, на восстановление потребуется до двух суток, причем при отсутствии дождя.

Также из-за ливней прервано железнодорожное движение. Мэр Сочи сообщил, что сейчас железнодорожники обещают запустить транспорт либо ближайшей ночью, либо в пятницу. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Градоначальник уточнил, что погибших и пострадавших в Сочи нет, эвакуированы были около 80 человек. В минздраве Краснодарского края сообщили РБК, что во всех затопленных районах было двое пострадавших, они обратились в больницу самостоятельно.

Как рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, участки дорог в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах до сих пор перекрыты.

«Разрушен подъезд к мосту через реку Макопсе в районе Сочи, в связи с чем все еще перекрыт участок дороги на федеральной трассе А-147 <...> Движение на стационарном посту ДПС «Магри» ограничено. В населенном пункте Аше сошел сель, поэтому на 88 км автодороги Джубга — Сочи движение также перекрыто», — сообщают в полиции.

Кроме того, в Туапсинском районе на 129-м км автодороги Туапсе — Майкоп произошло обрушение моста. Дорога перекрыта, объезда нет, отмечают в пресс-службе. До сих пор ограничено движение на шоссе Кубанская — Саратовская, нельзя проехать на 53-й км дороги Горячий Ключ — Хадыженск. В самом Хадыженске движение также ограничено. В Адлерском районе до сих пор остается подтопленным участок трассы Джубга — Сочи, отмечают в пресс-службе МВД.