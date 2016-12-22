ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,46 64,86 EUR Нал. 75,56 73,90 USD Бирж. 65,55 -0,14 EUR Бирж. 74,54 -0,28 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6550,70 -39,50 IMOEX 2331,59 -0,21% RTSI 1120,69 -0,39% Brent 76,70 -0,07% DJIA 24903,87 +1,30% Nasdaq 7285,81 +2,56%
Жители Сочи рассказали о лимитах на бензин на АЗС из-за потопа
Лента новостей
СМИ сообщили об ограблении в Екатеринбурге консула Германии 19:44, Общество Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 19:41, Партнерский материал Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу ссылок на запрещенные сайты 19:40, Технологии и медиа Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телесериалов 19:39, Общество Альфа-банк перестанет выдавать кредиты в магазинах 19:38, Бизнес Лужков назвал ерундой данные Forbes о состоянии его супруги 19:26, Бизнес РФПИ назвал инвестиции Саудовской Аравии в российско-китайский фонд 19:25, Бизнес Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 19:14, РБК и Мираторг Безработный информатор по делу UBS потребовала от Франции €3,5 млн 19:10, Общество Путин поручил продумать план развития РЖД за счет ее дивидендов 19:03, Политика Теннисистка Свитолина впервые вышла в полуфинал итогового турнира WTA 19:02, Спорт Иркутская область стала самым читающим регионом России 19:01, Общество Кадыров предостерег США и Израиль от посягательства на мечеть Аль-Акса 19:01, Политика Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 19:00, РБК и Инвитро Транскапиталбанк инициировал банкротство медиахолдинга «Эксперт» 18:49, Технологии и медиа Мособлдума запретила штрафовать за лежание на полу в аэропортах 18:40, Общество X5 Retail Group замедлит темпы роста в 2019 году 18:39, Бизнес Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:39, РБК и Barilla Франция решила разморозить работу комиссии с российскими депутатами 18:37, Политика Покупать или продавать: курс биткоина опустился ниже $6,45 тыс. 18:33, Крипто В кафе Махачкалы отравились 22 человека 18:29, Общество «Автодор» предложил компаниям из «списка Белоусова» три дорожных проекта 18:27, Бизнес Гололед и опасные мосты: в Москве объявили День жестянщика 18:20, Авто Жители Сочи рассказали о лимитах на бензин на АЗС из-за потопа 18:19, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 18:16, РБК и Volkswagen В башкирской колонии собрали пять автозаков с кондиционерами для Кубы 18:09, Общество ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино 18:09, Финансы В Краснодарском крае ввели режим ЧС после наводнения 18:07, Общество
Жители Сочи рассказали о лимитах на бензин на АЗС из-за потопа
Общество, 18:19
0
Жители Сочи рассказали о лимитах на бензин на АЗС из-за потопа
По словам жителей Сочи и Адлера, местные автозаправки ввели ограничения на продажу бензина: ажиотаж и очереди образовались из-за сильнейших ливней и перекрытых дорог в регионе. В Сочи действует режим ЧС
Фото: ТАСС

Жители Сочи, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений и размыва дорог, сообщили РБК о больших очередях, которые образовались на автозаправках и в продуктовых магазинах. О проблемах также сообщили жители Адлера: по их словам, на АЗС ввели ограничения на продажу топлива.

«На заправочных станциях большие очереди за топливом. На каждую машину отпускают по 20 л. Можно простоять от 30 минут до часа, чтобы заправиться. Пока автомобильную дорогу и железнодорожное сообщение не восстановят, жители города находятся в западне. Остается только авиасообщение», — сказал РБК житель Сочи Максим. Он добавил, что в ночь на четверг в отдельных районах Адлера не было света, но сейчас проблему устранили. В Сочи также в ряде районов нет электричества, сообщил житель города Виктор Глубоков.

По словам еще одного сочинца Михаила Сметанкина, в поселке Дагомыс нет воды и газа, а у людей в районах подтопления «легкая паника», из-за чего и образуются очереди на заправках и в магазинах.

Наводнение в Краснодарском крае. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

«С бензином-то, я думаю, ситуация нормальная, у народа с головой ситуация вот ровно наоборот. Сегодня в Сочи я попыталась заправиться на четырех заправках, и везде очередь километр, если не больше. Так как я была с ребенком, пришлось на лампочке домой уехать, надеюсь, утром будет все по-другому», — рассказала РБК очевидец Инга.

Очевидец Станислав также рассказал, что панику устроили сами водители, в результате чего на АЗС ввели ограничения по 20 л.

По словам основателя одного из местных агентств недвижимости Даниила Богачкова, очереди за бензином образовались сразу после сообщений об остановке автомобильного движения на дорогах региона.

«Близится час пик, все больше людей узнают, что проблемы могут быть с бензином, и очереди становятся длиннее. <...> Почти не движется очередь», — отметил Богачков.

Видео: Даниил Богачков - Недвижимость Сочи / YouTube

По последним данным МЧС, проливные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани и Лазаревском районе городского округа Сочи привели к подтоплениям в 27 населенных пунктах — пострадали более 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков.

Минувшей ночью из-за подтопления была перекрыта федеральная трасса Джубга — Сочи.

В разговоре с РБК мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что продовольствия и бензина в городе хватит на неделю и даже больше. «Продовольствия в обычном порядке, как каждый день люди покупают, нам хватит на семь дней, а нам два дня надо. Мы посчитали, сколько бензина надо, топлива тоже сказали, что хватит на семь—десять [дней]», — пояснил Пахомов.

Участок федеральной трассы в Сочи перекрыли из-за наводнения
Общество

Мэр отметил, что на восстановление движения может уйти двое суток. «Он [мост] не весь рухнул. За счет стихии, за счет потока воды, которая шла по реке с гор, снесло часть со стороны въезда из Краснодара, а часть — из Сочи», — сказал мэр. Пахомов добавил, что, по оценке Росавтодора, на восстановление потребуется до двух суток, причем при отсутствии дождя.

Также из-за ливней прервано железнодорожное движение. Мэр Сочи сообщил, что сейчас железнодорожники обещают запустить транспорт либо ближайшей ночью, либо в пятницу. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек
Общество

Градоначальник уточнил, что погибших и пострадавших в Сочи нет, эвакуированы были около 80 человек. В минздраве Краснодарского края сообщили РБК, что во всех затопленных районах было двое пострадавших, они обратились в больницу самостоятельно.

Как рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, участки дорог в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах до сих пор перекрыты.

«Разрушен подъезд к мосту через реку Макопсе в районе Сочи, в связи с чем все еще перекрыт участок дороги на федеральной трассе А-147 <...> Движение на стационарном посту ДПС «Магри» ограничено. В населенном пункте Аше сошел сель, поэтому на 88 км автодороги Джубга — Сочи движение также перекрыто», — сообщают в полиции.

Появилось видео наводнения в Туапсе
Общество

Кроме того, в Туапсинском районе на 129-м км автодороги Туапсе — Майкоп произошло обрушение моста. Дорога перекрыта, объезда нет, отмечают в пресс-службе. До сих пор ограничено движение на шоссе Кубанская — Саратовская, нельзя проехать на 53-й км дороги Горячий Ключ — Хадыженск. В самом Хадыженске движение также ограничено. В Адлерском районе до сих пор остается подтопленным участок трассы Джубга — Сочи, отмечают в пресс-службе МВД.

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Костина, Маргарита Девяткина.
Теги: Сочи , бензин , паводок , Анатолий Пахомов
Главное
ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино Финансы
Материалы по теме
Мэр Сочи пообещал восстановить движение за двое суток Общество
Участок федеральной трассы в Сочи перекрыли из-за наводнения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter