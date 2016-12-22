Участок федеральной трассы в Сочи перекрыт из-за наводнения
Общество, 22:05
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Участок федеральной трассы в Сочи перекрыт из-за наводнения
Федеральная трасса А-147 в районе поселка Вардане близ Сочи перекрыта из-за подтопления, вызванного сильными дождями, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
«Из-за обильных осадков подтопило часть федеральной дороги. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, участок перекрыт», — рассказали в пресс-службе.
Ранее МЧС сообщило, что в результате дождя оказались частично затоплены Туапсе, населенные пункты Шаумян, Горный, Кривеньковская. Подтоплены железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе — Апшеронск и участок автодороги Индюк — Кривенковская. В поселке Цыпка обрушился автомобильный мост. О погибших и пострадавших не сообщается.
За несколько часов в Краснодарском крае выпало более 100 мм осадков. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсинском районе во всех сельских поселениях ввели режим ЧС, создан оперативный штаб для отслеживания ситуации с подтоплением.