Появилось видео наводнения в Туапсе
Общество, 20:26
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Появилось видео наводнения в Туапсе
Пользователи соцсетей опубликовали видео наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Из-за проливных дождей в поселке Цыпка обрушился автомобильный мост.
В связи с сильными дождями и подтоплениями в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев поручил создать штаб оперативного отслеживания ситуации. Шаумянское и Георгиевское поселения эвакуировали.
По данным ГУ МЧС по краю, за шесть часов выпало 116 мм осадков. Два пассажирских поезда задержали на станциях Чилипси и перегоне Греческий из-за схода селей. Частично затопило территории города Туапсе и населенных пунктов Цыпка, Горный и Кривеньковская.