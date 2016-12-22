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Появилось видео наводнения в Туапсе
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Появилось видео наводнения в Туапсе
Общество, 20:26
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Появилось видео наводнения в Туапсе

Пользователи соцсетей опубликовали видео наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Из-за проливных дождей в поселке Цыпка обрушился автомобильный мост.

Видео: Дензал Правдолюб / Youtube

В связи с сильными дождями и подтоплениями в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев поручил создать штаб оперативного отслеживания ситуации. Шаумянское и Георгиевское поселения эвакуировали.

Видео: sochi_live / Instagram

По данным ГУ МЧС по краю, за шесть часов выпало 116 мм осадков. Два пассажирских поезда задержали на станциях Чилипси и перегоне Греческий из-за схода селей. Частично затопило территории города Туапсе и населенных пунктов Цыпка, Горный и Кривеньковская.

Теги: Краснодарский край
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