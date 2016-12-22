Наводнение в Краснодарском крае. Фоторепортаж
Общество, 13:40
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Последствия наводнения в Краснодарском крае
Сильные дожди и смерчи в Краснодарском крае вызвали наводнение в нескольких районах. Стихия привела к разрушению дорог и затоплению населенных пунктов, ее последствия — в фоторепортаже РБК
24 октября в Туапсинском районе за шесть часов выпала месячная норма осадков. Стихия разрушила мост на реке Макопсе на трассе между Сочи и Туапсе
Из-за повреждения дорог, подтоплений и селей с некоторыми населенными пунктами нет сообщения
Более 2,5 тыс. домов остались без света
Пострадали 27 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах. По данным СМИ, жертвами стихии стали два человека
На борьбу с последствиями стихии направлены около 800 спасателей
В районе реки Цыпка также обрушилась часть моста
В Туапсинском районе ввели режим ЧС
От селей и размыва насыпей пострадали железные дороги. Днем в четверг задерживались более 30 поездов. Для перевозки на участках, где прервано железнодорожное сообщение, подготовили автобусы
Из пострадавших районов эвакуировали несколько сотен жителей
На федеральную трассу в районах Большого Сочи Аше и Совет-Квадже сошли сели, расчистка дорог займет около двух суток
На некоторых дорогах вода смыла значительные участки полотна
На полное восстановление железнодорожного сообщения может уйти около трех суток
Сильные дожди в регионе ожидаются до вечера пятницы.