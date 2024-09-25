В Минтрансе назвали ожидаемую цену билета на ВСМ Москва — Петербург
Билет на поезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург на момент ее запуска в третьем квартале 2028 года будет стоить порядка 8900 руб., сообщил замминистра транспорта России Дмитрий Зверев на пленарном заседании Госдумы.
«С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва — Санкт-Петербург <...>, стоимость билета на начало движения (оно запланировано на третий квартал 2028 года) составляет 8905 руб. в сегодняшних расчетах», — сказал Зверев (цитата по «РИА Новости»).
Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ в марте этого года. Поездка по ней займет 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов на «Сапсане». Ожидаемый пассажиропоток — не менее 23 млн человек.
Вице-премьер Виталий Савельев ранее в сентябре говорил, что стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург составит порядка 10 тыс. руб. По его словам, вложения в реализацию магистрали «достаточно серьезные» и оцениваются в 1,755 трлн руб. В марте Минфин оценил стоимость ВСМ в 1,8 трлн руб., проект включили в перечень самоокупаемых.
ВСМ между Москвой и Петербургом будет первой среди маршрутов ВСМ. Затем в порядке очереди проложат ВСМ Москва — Екатеринбург, Москва — Адлер, Москва — Минск и Москва — Рязань.
Савельев также не исключал, что высокоскоростное железнодорожное сообщение в будущем будет запущено и на Дальнем Востоке.
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