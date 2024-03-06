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РЖД определились, куда и когда проложат высокоскоростные магистрали

РЖД показали очередность прокладки высокоскоростных железнодорожных магистралей
Первой будет проложена ВСМ Москва — Санкт-Петербург, потом в порядке очереди будут построены ВСМ Москва — Екатеринбург, Москва — Адлер, Москва — Минск и Москва — Рязань
Железнодорожная магистраль &laquo;Москва&nbsp;&mdash; Адлер&raquo;
Железнодорожная магистраль «Москва — Адлер» (Фото: Кристина Бражникова / ТАСС)

Первой в России построят высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, затем в порядке очереди проложат ВСМ Москва — Екатеринбург, Москва — Адлер, Москва — Минск и Москва — Рязань, следует из презентации первого заместителя генерального директора РЖД Сергея Кобзева, показанной на лекции «86 тыс. км: как российские железные дороги объединяют большую страну» в рамках марафона «Знание. Первые».

По словам Кобзева, инжиниринговый центр РЖД сейчас проектирует высокоскоростной поезд.

«Российская Федерация имеет большой потенциал в инженерах, поэтому мы во многих случаях пытаемся дать возможность, чтобы инженеры реализовали свои мысли, хотя ничто не мешает приобрести высокоскоростной поезд в Китае, в Европе. Но еще раз повторюсь, большая страна, большие возможности. И нам хотелось бы, чтобы и наше изделие, наш поезд мог быть также представлен на рынке», — отметил Кобзев (цитата по ТАСС).

Он не исключил, что «где-то к концу 2028–2029 годов» уже можно будет поехать в первом российском высокоскоростном поезде в Петербург на экскурсию.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Хуснуллин назвал срок запуска высокоскоростных поездов Москва — Петербург
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Марат Хуснуллин

Летом 2023 года президент Владимир Путин заявил, что настал момент для строительства ВСМ между Москвой и Петербургом, что позволит сократить время в пути до двух часов 15 минут вместо нынешних четырех часов. В феврале министр транспорта Виталий Савельев пообещал, что поезда между двумя городами будут следовать каждые 10–15 минут.

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В послании Федеральному собранию Путин сказал, что первая высокоскоростная железная дорога между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород, после этого магистрали протянут «в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил, что движение по ВСМ Москва — Петербург будет запущено в течение пяти лет.

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Елена Чернышова
ВСМ РЖД Москва Санкт-Петербург
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