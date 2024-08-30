ГТЛК поставит 41 поезд для ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передаст концессионеру «ВСМ Две столицы» 41 высокоскоростной поезд в лизинг на 20 лет, серия будет полностью завершена в 2030 году. Соответствующий договор уже подписан, сообщили в пресс-службе ГТЛК.
Производство инновационных составов возьмет на себя завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, дочернее предприятие «Синара — Транспортные машины». Они проектируются с учетом климатических особенностей регионов России, эксплуатация будет возможна при температуре от -40 до +40 градусов. Поезда смогут разгоняться до 400 км/ч, базовая скорость — 360 км/ч, уточнили в ГТЛК.
ГТЛК также выступит техническим консультантом по строительству головных образцов. В апреле 2024 года РЖД сообщила о заключении с «Уральскими локомотивами» договора на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ, стоимость контракта — 12 млрд руб. Предполагается, что поставка состоится до конца марта 2028 года.
Заключенный с ГТЛК контракт позволит «Уральским локомотивам» устойчиво планировать «техническое перевооружение и развитие производственной площадки», отметили в компании. «В рамках проекта будут построены новые цеха и испытательная станция для высокоскоростных поездов. Благодаря реализации инвестиционной программы предприятие увеличит мощности и сможет выпускать 300 вагонов скоростных и высокоскоростных поездов ежегодно», — отметили в «Уральских локомотивах».
Высокоскоростной поезд будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью увеличения до 16 вагонов, отметил гендиректор «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В стандартном составе предусмотрено порядка 450 посадочных мест с четырьмя классами комфорта: первый класс, бизнес, комфорт и стандарт, а также отдельные места для маломобильных граждан и их нужд.
Что такое ВСМ
ВСМ протяженностью 679 км позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками, в том числе в Твери (время в пути из столицы составит 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Ожидаемый пассажиропоток — не менее 23 млн человек.
Инвестиции в проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург до 2030 года составят 1,7 трлн руб. В 2027 году в тестовом режиме планируется запустить 127 км трассы до Твери, основное движение откроется в 2028-м. Общая протяженность маршрута составит 679 км, строительство магистрали разделено на два участка: основной Санкт-Петербург — Зеленоград (стоимость ветки оценивается в 1,75 трлн руб., она будет профинансирована по концессионной схеме) и «выходы» из Москвы (221,5 млрд руб. за счет инвестпрограммы РЖД). В 2025 году по поручению президента проект получит не менее 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят