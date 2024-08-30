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ГТЛК поставит 41 поезд для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Макет головного вагона поезда для ВСМ представили в Москве
Государственная транспортная лизинговая компания поставит 41 высокоскоростной поезд для трассы Москва — Санкт-Петербург. Договор лизинга сроком на 20 лет с концессионером «ВСМ Две столицы» уже подписан

Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»
Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передаст концессионеру «ВСМ Две столицы» 41 высокоскоростной поезд в лизинг на 20 лет, серия будет полностью завершена в 2030 году. Соответствующий договор уже подписан, сообщили в пресс-службе ГТЛК.

Производство инновационных составов возьмет на себя завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, дочернее предприятие «Синара — Транспортные машины». Они проектируются с учетом климатических особенностей регионов России, эксплуатация будет возможна при температуре от -40 до +40 градусов. Поезда смогут разгоняться до 400 км/ч, базовая скорость — 360 км/ч, уточнили в ГТЛК.

ГТЛК также выступит техническим консультантом по строительству головных образцов. В апреле 2024 года РЖД сообщила о заключении с «Уральскими локомотивами» договора на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ, стоимость контракта — 12 млрд руб. Предполагается, что поставка состоится до конца марта 2028 года.

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Заключенный с ГТЛК контракт позволит «Уральским локомотивам» устойчиво планировать «техническое перевооружение и развитие производственной площадки», отметили в компании. «В рамках проекта будут построены новые цеха и испытательная станция для высокоскоростных поездов. Благодаря реализации инвестиционной программы предприятие увеличит мощности и сможет выпускать 300 вагонов скоростных и высокоскоростных поездов ежегодно», — отметили в «Уральских локомотивах».

Высокоскоростной поезд будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью увеличения до 16 вагонов, отметил гендиректор «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В стандартном составе предусмотрено порядка 450 посадочных мест с четырьмя классами комфорта: первый класс, бизнес, комфорт и стандарт, а также отдельные места для маломобильных граждан и их нужд.

Что такое ВСМ

ВСМ протяженностью 679 км позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками, в том числе в Твери (время в пути из столицы составит 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Ожидаемый пассажиропоток — не менее 23 млн человек.

Инвестиции в проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург до 2030 года составят 1,7 трлн руб. В 2027 году в тестовом режиме планируется запустить 127 км трассы до Твери, основное движение откроется в 2028-м. Общая протяженность маршрута составит 679 км, строительство магистрали разделено на два участка: основной Санкт-Петербург — Зеленоград (стоимость ветки оценивается в 1,75 трлн руб., она будет профинансирована по концессионной схеме) и «выходы» из Москвы (221,5 млрд руб. за счет инвестпрограммы РЖД). В 2025 году по поручению президента проект получит не менее 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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