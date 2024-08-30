Государственная транспортная лизинговая компания поставит 41 высокоскоростной поезд для трассы Москва — Санкт-Петербург. Договор лизинга сроком на 20 лет с концессионером «ВСМ Две столицы» уже подписан

Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передаст концессионеру «ВСМ Две столицы» 41 высокоскоростной поезд в лизинг на 20 лет, серия будет полностью завершена в 2030 году. Соответствующий договор уже подписан, сообщили в пресс-службе ГТЛК.

Производство инновационных составов возьмет на себя завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, дочернее предприятие «Синара — Транспортные машины». Они проектируются с учетом климатических особенностей регионов России, эксплуатация будет возможна при температуре от -40 до +40 градусов. Поезда смогут разгоняться до 400 км/ч, базовая скорость — 360 км/ч, уточнили в ГТЛК.

ГТЛК также выступит техническим консультантом по строительству головных образцов. В апреле 2024 года РЖД сообщила о заключении с «Уральскими локомотивами» договора на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ, стоимость контракта — 12 млрд руб. Предполагается, что поставка состоится до конца марта 2028 года.

Заключенный с ГТЛК контракт позволит «Уральским локомотивам» устойчиво планировать «техническое перевооружение и развитие производственной площадки», отметили в компании. «В рамках проекта будут построены новые цеха и испытательная станция для высокоскоростных поездов. Благодаря реализации инвестиционной программы предприятие увеличит мощности и сможет выпускать 300 вагонов скоростных и высокоскоростных поездов ежегодно», — отметили в «Уральских локомотивах».

Высокоскоростной поезд будет иметь восьмивагонную компоновку с возможностью увеличения до 16 вагонов, отметил гендиректор «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В стандартном составе предусмотрено порядка 450 посадочных мест с четырьмя классами комфорта: первый класс, бизнес, комфорт и стандарт, а также отдельные места для маломобильных граждан и их нужд.