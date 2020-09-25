Макаревич сообщил о перенесенном в легкой форме COVID-19

Андрей Макаревич (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что переболел COVID-19, болезнь прошла почти без симптомов. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы».

«Вот я его перенес, я вообще ничего не почувствовал. <...> В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было ни температуры, ни кашля, обоняние только пропало, это меня и насторожило», — рассказал музыкант.

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