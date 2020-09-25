Пандемия коронавируса , 25 сен, 20:37
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Макаревич сообщил о перенесенном в легкой форме COVID-19
Андрей Макаревич
Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что переболел COVID-19, болезнь прошла почти без симптомов. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы».
«Вот я его перенес, я вообще ничего не почувствовал. <...> В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было ни температуры, ни кашля, обоняние только пропало, это меня и насторожило», — рассказал музыкант.
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