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Пандемия коронавируса ,  
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Оперная певица Хибла Герзмава переболела коронавирусом

Хибла Герзмава
Хибла Герзмава (Фото: Генриетта Перьян / Global Look Press)

Народная артистка России Хибла Герзмава переболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Facebook.

«Я переболела COVID-19, и что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом», — написала Герзмава в Facebook.

По ее словам, она почувствовала себя плохо в середине мая. В первый день у 50-летней певицы наблюдались такие симптомы, как слабость, высокая температура, на следующий день исчезло обоняние. Герзмава рассказала, что не могла почувствовать «аромат своего парфюма или свежесваренного кофе». Затем последовали «мучительные и самые трудные десять дней борьбы», отметила она. «Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах», — добавила артистка.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня
Общество

Герзмава также сообщила, что у нее обнаружили двустороннюю пневмонию, однако врачи установили, что болезнь протекает в легкой форме, и лечение певица проходила амбулаторно. Артистка поблагодарила медиков «за чуткость, профессионализм и поддержку». 

По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо. Последние тесты не выявили у Герзмавы вирус.

Ранее от коронавируса вылечилась актриса Татьяна Васильева, певцы Лев Лещенко и Стас Михайлов

На 16 июня число зараженных коронавирусом  в России достигло 545 458. Выздоровели 294 306 пациентов, умерли 7284.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, певица
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