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Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

Стас Михайлов (Фото: Global Look Press)

Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. Об этом он рассказал у себя в Instagram.

«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда», — написал Михайлов. То, что артист перенес коронавирус, подтвердил тест Роспотребнадзора.

По словам артиста, при обнаружении первых симптомов следует вовремя обратиться за помощью к врачам, которые примут решение о госпитализации или домашнем карантине.

«Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня», — написал он, указав, что своевременное обращение к врачам необходимо для успешной борьбы с заболеванием.

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Согласно последним данным, в России за сутки выявили 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения превысило 18,3 тыс.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, пневмония, певец
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