Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от коронавируса

Анна Нетребко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID», — написала она. Нетребко также поблагодарила медиков столичной клинической больницы № 52, в которой проходила лечение.

В другом посте певица сообщила, что провела в клинике восемь дней. По словам артистки, болезнь протекала тяжело из-за ослабленных легких. Ей диагностировали пневмонию средней тяжести, однако к аппарату ИВЛ не подключали. Сейчас Нетребко почти полностью восстановилась, чувствует себя хорошо и уже может петь.

О своей госпитализации певица объявила 17 сентября. На тот момент она уже пять дней находилась в клинике. Тогда, по словам певицы, несмотря на признаки заболевания, тест показал отрицательный результат. Незадолго до этого Большой театр отменил оперу «Дон Карлос», в которой главную партию должна была исполнять Нетребко, из-за положительного теста на коронавирус у приглашенного артиста Ильдара Абдразакова.