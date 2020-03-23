Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса

В оперштабе подчеркнули, что тем, кто соблюдает режим самоизоляции, можно выходить из квартиры только в малолюдное время и в маске, при этом только в случае крайней необходимости.

Штаб также разъяснил порядок выплаты разовой социальной помощи, которую ранее анонсировал мэр Москвы (пожилым и людям с хроническими заболеваниями будет выплачено по 4 тыс. руб.). Так, для жителей Москвы старше 65 лет выплата будет зачислена на счет, куда перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Специально обращаться и писать заявление на оформление выплаты не требуется.

Тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо будет обратиться на горячую линию для оформления выплаты. Также нужно будет предоставить сведения о заболевании и номер счета в банке.

Помимо этого Сергей Собянин сообщил о том, что операторы связи не будут отключать телефоны и интернет при нулевом балансе тем, кто находится в режиме самоизоляции, не будут взиматься штрафы и пени за просрочку платежей за услуги ЖКХ, а также будет организована помощь с доставкой продуктов и лекарств.

Мэр Москвы также попросил более молодых людей на время воздержаться от общения с бабушками и дедушками.

За последние сутки в России был выявлен 71 случай заражения новым типом коронавируса, все случаи были зарегистрированы в Москве. Общее количество заражений в столице, таким образом, превысило 200. Всего в России было зафиксировано 438 случаев инфицирования с начала вспышки инфекции.

В Москве с начала марта действует режим повышенной готовности. Были введены ограничения на посещение школ и больниц, закрыт доступ посетителей в фитнес-центры, аквапарки и бассейны. Кроме того, Минкультуры закрыло все подведомственные ему кинотеатры, цирки и филармонии, а также рекомендовало остальным кинотеатрам приостановить работу.