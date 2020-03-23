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Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса

К ним отнесли в том числе сахарный диабет, хроническую болезнь почек и астму. Ранее мэр Москвы обязал лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и тех, кому больше 65 лет, соблюдать режим самоизоляции
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал список хронических болезней, при которых людям предписано соблюдать режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщении на сайте оперштаба.

Ранее о введении данных мер сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

К таким заболеваниям относятся:

  • Инсулинозависимый сахарный диабет.
  • Хронические болезни легких (астма).
  • Бронхоэктазия.
  • Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения.
  • Наличие трансплантированных органов и тканей.
  • Хроническая болезнь почек.
  • Злокачественные новообразования.
  • Инфаркт и инсульт.

При этом режим самоизоляции не распространяется на пациентов с онкологическими заболеваниями.

В оперштабе подчеркнули, что тем, кто соблюдает режим самоизоляции, можно выходить из квартиры только в малолюдное время и в маске, при этом только в случае крайней необходимости.

Штаб также разъяснил порядок выплаты разовой социальной помощи, которую ранее анонсировал мэр Москвы (пожилым и людям с хроническими заболеваниями будет выплачено по 4 тыс. руб.). Так, для жителей Москвы старше 65 лет выплата будет зачислена на счет, куда перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Специально обращаться и писать заявление на оформление выплаты не требуется.

Тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо будет обратиться на горячую линию для оформления выплаты. Также нужно будет предоставить сведения о заболевании и номер счета в банке.

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Помимо этого Сергей Собянин сообщил о том, что операторы связи не будут отключать телефоны и интернет при нулевом балансе тем, кто находится в режиме самоизоляции, не будут взиматься штрафы и пени за просрочку платежей за услуги ЖКХ, а также будет организована помощь с доставкой продуктов и лекарств.

Мэр Москвы также попросил более молодых людей на время воздержаться от общения с бабушками и дедушками.

За последние сутки в России был выявлен 71 случай заражения новым типом коронавируса, все случаи были зарегистрированы в Москве. Общее количество заражений в столице, таким образом, превысило 200. Всего в России было зафиксировано 438 случаев инфицирования с начала вспышки инфекции.

В Москве с начала марта действует режим повышенной готовности. Были введены ограничения на посещение школ и больниц, закрыт доступ посетителей в фитнес-центры, аквапарки и бассейны. Кроме того, Минкультуры закрыло все подведомственные ему кинотеатры, цирки и филармонии, а также рекомендовало остальным кинотеатрам приостановить работу.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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