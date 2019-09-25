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Мединский назвал фантазией экспертов список с Queen и Nirvana
Список музыкальных произведений для «Культурного норматива школьника» — не имеющие значения соображения специалистов, которые не являются темой для обсуждения, пояснил министр
Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр культуры Владимир Мединский назвал ошибкой публикацию на сайте ведомства «норматива школьника», где в том числе были представлены композиции известных зарубежных рок-групп. Об этом передает корреспондент РБК.

«Эксперты решили пофантазировать и составить списки. Они стали писать какие-то собственные соображения на эту тему. <...> Часть этих соображений, которые не имеют вообще никакого значения и не являются ни документом, ни даже темой для обсуждения, попала в СМИ», — объяснил министр.

Он отметил, что «норматив» был опубликован на сайте ведомства по ошибке. Никаких подобных рекомендаций быть не может, «это абсолютно неправильно», заключил Мединский.

Общество
С сайта Минкультуры исчез «норматив школьника» с песнями Queen и Nirvana

В середине сентября на сайте Минкультуры в рамках государственной образовательной программы «Культурный норматив школьника» был опубликован список произведений из различных сфер искусства, предназначенный для учеников 9–11-х классов. В список в том числе попали песни Виктора Цоя, «Машины времени», Nirvana, Queen, Pink Floyd, Элвиса Пресли и ABBA.

Заместитель Мединского Ольга Ярилова утверждала, что речь идет о «представленном для широкого обсуждения» мнении экспертов и что песни необязательны для ознакомления. Позднее список пропал с сайта Минкультуры, причем Лейла Зотова, куратор проекта «Культурный норматив школьника, узнала об исчезновении от журналистов. Комментируя произошедшее, она вновь напомнила, что опубликованный список был предварительным.

«Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти мнения [экспертов]. Не было никаких дискуссий. И решили опубликовать, идея-то хорошая. Министр не в курсе, я не в курсе <...> Глуповатая получилась история», — комментировала ситуацию еще один заместитель Мединского Алла Манилова.

Авторы: Евгения Кузнецова, Артём Губенко
Теги: Владимир Мединский, нормативы, ошибка
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