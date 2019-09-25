Мединский назвал фантазией экспертов список с Queen и Nirvana

Список музыкальных произведений для «Культурного норматива школьника» — не имеющие значения соображения специалистов, которые не являются темой для обсуждения, пояснил министр

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр культуры Владимир Мединский назвал ошибкой публикацию на сайте ведомства «норматива школьника», где в том числе были представлены композиции известных зарубежных рок-групп. Об этом передает корреспондент РБК.

«Эксперты решили пофантазировать и составить списки. Они стали писать какие-то собственные соображения на эту тему. <...> Часть этих соображений, которые не имеют вообще никакого значения и не являются ни документом, ни даже темой для обсуждения, попала в СМИ», — объяснил министр.

Он отметил, что «норматив» был опубликован на сайте ведомства по ошибке. Никаких подобных рекомендаций быть не может, «это абсолютно неправильно», заключил Мединский.

В середине сентября на сайте Минкультуры в рамках государственной образовательной программы «Культурный норматив школьника» был опубликован список произведений из различных сфер искусства, предназначенный для учеников 9–11-х классов. В список в том числе попали песни Виктора Цоя, «Машины времени», Nirvana, Queen, Pink Floyd, Элвиса Пресли и ABBA.