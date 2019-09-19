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В Минкультуры назвали рекомендацией школьникам списки с Queen и Nirvana
Обязательного характера предложенные для ознакомления в рамках проекта «Культурный норматив школьника» списки песен не носят, заявила замглавы ведомства

Замминистра культуры Ольга Ярилова прокомментировала список произведений, включенных ведомством в «Культурный норматив школьника». «Те перечни, которые были размещены, — не что иное, как один из рейтингов, одно из мнений экспертов, представленных для широкого обсуждения, — сказала она в ходе брифинга. — Эксперты были рады, что ряд произведений получил такой живой отклик, но никакого обязательного характера эти перечни не носят».

Ни Минпросвещения, ни Минкультуры не рекомендуют их для обязательного исполнения, добавила замминистра.

В опубликованные Минкультуры списки рекомендованных к ознакомлению произведений попали, в частности, песни Владимира Высоцкого, «Машины времени», Элвиса Пресли, The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA, Nirvana и др.

В этом году проект «Культурный норматив школьника» будет внедрен в 11 регионах, сообщила Ярилова. В каждом из регионов у проекта есть свои кураторы: в Краснодарском крае это певица Анна Нетребко, в Самарской области — актер Евгений Миронов, в Пензенской области — космонавт Александр Самокутяев, а в Белгородской — гимнастка Светлана Хоркина, следует из списка Минкультуры (есть у РБК).

Изначально «культурные дневники» для школьников у себя внедрили Татарстан, Пензенская, Самарская и Тульская области. По результатам эксперимента проект может быть внедрен по всей стране. В «культурных дневниках» школьники отчитываются, какие культурные мероприятия посетили, записывают свои впечатления.

«В конце года классный руководитель подводит итоги, и самые активные ребята получают целый ряд поощрений, — сказала замминистра. — Это могут быть и губернаторская елка, и творческие смены в лагерях, и абонементы на бесплатное посещение театров, музеев». В дальнейшем возможно, что самые активные участники проекта будут получать преференции при поступлении в творческие вузы.

Эксперты разработали норматив — сколько и какие именно мероприятия за год должен посетить школьник. Он разбит на три возрастные группы — с 1-го по 4-й класс, с 5-го по 7-й и с 8-го по 10-й. Отвечая на вопросы РБК, Ярилова рассказала, что никаких санкций за непосещение мероприятий не предусмотрено, хотя по культурному нормативу в конце года нужно будет сдать тест. Школьники из малообеспеченных семей могут знакомиться с культурными произведениями через интернет. «Гаджеты сейчас есть у всех», — считает замминистра.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Минкультуры, музыка
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