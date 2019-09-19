В Минкультуры назвали рекомендацией школьникам списки с Queen и Nirvana

В Минкультуры назвали рекомендацией школьникам списки с Queen и Nirvana

Обязательного характера предложенные для ознакомления в рамках проекта «Культурный норматив школьника» списки песен не носят, заявила замглавы ведомства

Замминистра культуры Ольга Ярилова прокомментировала список произведений, включенных ведомством в «Культурный норматив школьника». «Те перечни, которые были размещены, — не что иное, как один из рейтингов, одно из мнений экспертов, представленных для широкого обсуждения, — сказала она в ходе брифинга. — Эксперты были рады, что ряд произведений получил такой живой отклик, но никакого обязательного характера эти перечни не носят».

Ни Минпросвещения, ни Минкультуры не рекомендуют их для обязательного исполнения, добавила замминистра.

В опубликованные Минкультуры списки рекомендованных к ознакомлению произведений попали, в частности, песни Владимира Высоцкого, «Машины времени», Элвиса Пресли, The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA, Nirvana и др.

В этом году проект «Культурный норматив школьника» будет внедрен в 11 регионах, сообщила Ярилова. В каждом из регионов у проекта есть свои кураторы: в Краснодарском крае это певица Анна Нетребко, в Самарской области — актер Евгений Миронов, в Пензенской области — космонавт Александр Самокутяев, а в Белгородской — гимнастка Светлана Хоркина, следует из списка Минкультуры (есть у РБК).

Изначально «культурные дневники» для школьников у себя внедрили Татарстан, Пензенская, Самарская и Тульская области. По результатам эксперимента проект может быть внедрен по всей стране. В «культурных дневниках» школьники отчитываются, какие культурные мероприятия посетили, записывают свои впечатления.