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Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
Айвар Рехе исчез в понедельник. Власти страны говорили, что у них есть основания полагать, что жизнь банкира в опасности. По данным эстонских СМИ, Рехе мог покончить с собой
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

По данным портала ERR, тело Рехе было найдено в саду его собственного дома, а окружающая обстановка указывает на то, что банкир покончил с собой.

Банкир исчез в понедельник, 23 сентября, после того, как утром ушел из дома. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер ранее заявлял, что у властей есть основания считать, что жизнь Рехе находится в опасности. Родственники банкира утверждали, что он вел себя странно — не взял на прогулку собаку и оставил дома мобильный телефон.

К поискам Рехе были привлечены десятки сотрудников полиции, в том числе кинологи с собаками, а также беспилотные летательные аппараты. Поисковые партии прочесывали близлежащий лес, а также проверили дно расположенных поблизости водоемов, сообщал ранее Postimees.

Рехе руководил филиалом Danske Bank в 2006–2015 годах. Позднее стало известно, что в эти годы через банк отмывались крупные суммы, выведенные в том числе из России. По данным The Financial Times, только в течение 2013 года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег из стран бывшего СССР.

В феврале 2019 года Danske Bank объявил о закрытии филиала в Эстонии. До этого прокуратура страны открыла уголовное разбирательство в отношении Danske Bank. Обвинения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены десяти бывшим сотрудникам банка, следователи задавали вопросы и Рехе. Однако в прокуратуре после его исчезновения заявили, что в совершении уголовного преступления его не подозревали.

В марте 2019 года Рехе говорил в интервью Postimees, что чувствует себя «тяжело» после скандала с отмыванием средств, в центре которого оказался филиал Danske Bank в Эстонии, и испытывает «неприятные чувства» при чтении новостей о ходе расследования. «Конечно, чувствую [ответственность]. Естественно. Я же руководил банком десять лет и это были мои люди. Все 500 человек», — сказал тогда Рехе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Эстония, Danske Bank A/S
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