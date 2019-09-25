Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым

Айвар Рехе исчез в понедельник. Власти страны говорили, что у них есть основания полагать, что жизнь банкира в опасности. По данным эстонских СМИ, Рехе мог покончить с собой

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

По данным портала ERR, тело Рехе было найдено в саду его собственного дома, а окружающая обстановка указывает на то, что банкир покончил с собой.

Банкир исчез в понедельник, 23 сентября, после того, как утром ушел из дома. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер ранее заявлял, что у властей есть основания считать, что жизнь Рехе находится в опасности. Родственники банкира утверждали, что он вел себя странно — не взял на прогулку собаку и оставил дома мобильный телефон.

К поискам Рехе были привлечены десятки сотрудников полиции, в том числе кинологи с собаками, а также беспилотные летательные аппараты. Поисковые партии прочесывали близлежащий лес, а также проверили дно расположенных поблизости водоемов, сообщал ранее Postimees.

Рехе руководил филиалом Danske Bank в 2006–2015 годах. Позднее стало известно, что в эти годы через банк отмывались крупные суммы, выведенные в том числе из России. По данным The Financial Times, только в течение 2013 года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег из стран бывшего СССР.