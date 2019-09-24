В Таллине пропал экс-директор эстонского филиала Danske Bank

Полиция ищет бывшего главу филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Postimees.

По данным полиции, мужчина пропал в Таллине 23 сентября. Как сообщили его родственники, он вышел из дома около 10:00 (совпадает с мск) утра. По их словам, Рехе вел себя странно: оставил мобильный телефон и не взял на прогулку собаку. До сих пор никому не удалось с ним связаться.

В Пыхьяской префектуре сообщили, что жизни и здоровью экс-главы эстонского филиала Danske Bank может угрожать опасность. Полиция ведет поиски в окрестностях дома Рехе, в местах, где он обычно гулял с собакой, и в ближайшем лесу. Мужчину ищут волонтеры, в поисках задействованы дроны.

В полиции отметили, что у них имеются некие улики, однако отказались раскрывать, какие именно.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании и один из ведущих банков Северной Европы, его отделения находятся более чем в десяти странах мира.