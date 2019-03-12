ГАИ обозначила сроки введения штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Инициатива о возвращении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч звучит с конца минувшего года. ГИБДД поддержала эту меру и заявляет, что реализовать ее можно за ближайшие год-два

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения максимальной скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом он заявил во вторник журналистам в Ижевске, передает «РИА Новости».

На вопрос, поддерживает ли его ведомство данную инициативу, Черников сказал: «Конечно, поддерживаем, это необходимо делать».

В то же время он подчеркнул, что вводить эту меру нужно, «когда все дороги будут проинспектированы». «Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019–2020 годы», — добавил он (цитата по ТАСС).

Черников также привел статистические данные, согласно которым превышение максимально разрешенной скорости на 1 км/ч повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%.