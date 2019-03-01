В правительстве оценят основания для штрафов за превышение на 10 км/ч

Правительство оценит обоснованность предложений снизить «нештрафуемый порог» превышения скорости вдвое, до 10 км/ч. Предложения потребуют доработки

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Правительственная комиссия к лету оценит обоснованность предложений ввести штрафы за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова, возглавляющего правкомиссию по безопасности дорожного движения.

Комиссия «тщательно проанализирует представленные министерствами, ведомствами и другими структурами предложения по снижению нештрафуемого порога скоростного режима до 10 км/ч, в первую очередь в части их обоснованности, эффективности для достижения приоритетной цели — снижения аварийности на дорогах», рассказал представитель Акимова. «Подобное усиление ответственности за нарушения ПДД требует не только правовой, но и технической и экспертной оценки. Планируем провести такую оценку с привлечением заинтересованных сторон в течение второго квартала этого года», — добавил он.

В декабре 2018 года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10–20 км/ч. Сейчас нештрафуемый порог — до 20 км/ч. Поручение должно было быть выполнено до 1 марта.

Изучение этого вопроса подтверждал глава Минтранса Евгений Дитрих. «Мне кажется, что сейчас мы пришли к тому, что такое решение принять возможно. И думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога — плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости», — заявлял он в конце декабря.

Акимов появление «нештрафуемого порога» объяснял тем, что раньше камеры не имели технической возможности фиксировать скорость движения машин с погрешностью менее 20 км/ч. В интервью РБК в феврале он назвал пересмотр действующих скоростных режимов «дискуссионным вопросом». «Сейчас порог превышения скорости — 20 км/ч. Но в условиях городского вождения 80 км/ч — это угроза гибели и пешеходов, и пассажиров. На магистральной трассе на 80 км/ч есть пространство увернуться», — говорил вице-премьер.