ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

За превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается штрафовать не на 500 руб., а на 3 тыс. руб. Также автоинспекция задумалась над тем, чтобы убрать скидку за быструю оплату штрафа

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч ​предлагается поднять сразу в шесть раз.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тыс. руб.», — заявил на общественных слушаниях в Госдуме заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник Олег Понарьин (цитата по ТАСС).

​По его словам, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением водителями скорости.

Понарьин добавил, что одновременно с повышением штрафов ГИБДД предлагает лишить лихачей возможности экономить, оплачивая штрафы со скидкой в 50%. «Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа», — сказал он.