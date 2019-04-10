ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тыс. руб.», — заявил на общественных слушаниях в Госдуме заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник Олег Понарьин (цитата по ТАСС).
По его словам, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением водителями скорости.
Понарьин добавил, что одновременно с повышением штрафов ГИБДД предлагает лишить лихачей возможности экономить, оплачивая штрафы со скидкой в 50%. «Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа», — сказал он.