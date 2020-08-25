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В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19

По оценкам ООН, за первые пять месяцев международные туристические потоки сократились более чем наполовину, падение доходов отрасли составило примерно $320 млрд, почти 120 млн человек в мире рискуют остаться без работы
Фото: Nacho Doce / Reuters
Фото: Nacho Doce / Reuters

Из-за последствий пандемии около 120 млн человек во всем мире, занятых в сфере туризма, рискуют остаться без работы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном влиянию коронавируса на туристическую отрасль.

«В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей», — заявил Гутерриш. По словам генсека ООН, большая часть рабочих мест, которые оказались под угрозой, приходится на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где в основном заняты женщины и молодежь.

За первые пять месяцев 2020 года число международных туристических поездок снизилось более чем на половину, а потери отрасли составили около $320 млрд, продолжил Гутерриш. «Кризис стал серьезным потрясением для развитых стран, но для развивающихся, особенно для многих малых островных государств и африканских стран, — чрезвычайной ситуацией», — завил он.

Генсек ООН отметил необходимость восстановления туристического сектора, учитывая при этом вопрос охраны окружающей среды, предупредив, что в противном случае «связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться».

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд
Общество
Фото: Matthias Balk / DPA / ТАСС

В аналитическом отчете ООН о влиянии COVID-19 на сферу туризма (.pdf) говорится, что в мае текущего года количество туристов снизилось на 98% по сравнению с 2019-м. Страны потеряли $320 млрд поступлений от международного туризма — это в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года, отмечается в документе.

По оценкам ООН, при самом оптимистичном прогнозе, который представляет собой четыре месяца «простоя» туристической отрасли, мировой ВВП снизится на $117 трлн, или 1,5%. Если застой продлится восемь месяцев, потери вырастут до $2,2 трлн, или 2,8% глобального ВВП.

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Предварительные общие потери российской туристической отрасли из-за пандемии по итогам первой половины 2020 года составили 1,5 трлн руб., говорила в июне глава Ростуризма Зарина Догузова. Она предупредила, что сумма может вырасти. По словам главы Ростуризма, из-за закрытия границ для иностранных туристов Россия потеряла около 500 млрд руб.

Возвращение к докризисному уровню может занять более трех лет, а удар особо тяжело скажется на микро- и малом бизнесе в деревнях и поселках, где турбизнес зачастую является едва ли не единственным работодателем, отмечала Догузова в письме вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы туризма.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: туризм, ООН, Антониу Гутерриш, коронавирус
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