В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19

По оценкам ООН, за первые пять месяцев международные туристические потоки сократились более чем наполовину, падение доходов отрасли составило примерно $320 млрд, почти 120 млн человек в мире рискуют остаться без работы

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Из-за последствий пандемии около 120 млн человек во всем мире, занятых в сфере туризма, рискуют остаться без работы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном влиянию коронавируса на туристическую отрасль.

«В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей», — заявил Гутерриш. По словам генсека ООН, большая часть рабочих мест, которые оказались под угрозой, приходится на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где в основном заняты женщины и молодежь.

За первые пять месяцев 2020 года число международных туристических поездок снизилось более чем на половину, а потери отрасли составили около $320 млрд, продолжил Гутерриш. «Кризис стал серьезным потрясением для развитых стран, но для развивающихся, особенно для многих малых островных государств и африканских стран, — чрезвычайной ситуацией», — завил он.

Генсек ООН отметил необходимость восстановления туристического сектора, учитывая при этом вопрос охраны окружающей среды, предупредив, что в противном случае «связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться».