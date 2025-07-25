В КНР нашли предвестник самого быстрого демографического спада в мире

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В китайских детских садах из-за резкого снижения рождаемости за четыре года число воспитанников сократилось на 25%, пишет Financial Times со ссылкой на Минобразования страны. Это привело к закрытию десятков тысяч дошкольных учреждений по всей стране.

В период с 2020 по 2024 год число детей, посещающих детские сады, сократилось на 12 млн. Количество детских садов, в которых обучаются китайские дети в возрасте от 3 до 5 лет, с 2021 года также сократилось в разы: с 295 тыс. до 41,5 тыс., пишет газета.

Сокращение дошкольной системы — предвестник проблем для бизнеса и политиков, связанных демографическим спадом в Китае, говорится в материале.

Снижение числа учащихся «встроено в систему, и это не изменится», сказал директор Центра науки о старении в Гонконгском университете науки и технологии Стюарт Гитель-Бастен. По его словам, за последние 5-10 лет снижение рождаемости стало «огромным».

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