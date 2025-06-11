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Общество ,  
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В ООН заявили об историческом минимуме уровня рождаемости в мире

Уровень рождаемости во многих странах мира достиг рекордно низких значений, следует из нового доклада Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Каждый пятый участник опроса признался, что не может завести столько детей, сколько хотел бы, главным образом из-за высокой стоимости жизни и финансовых трудностей.

ЮНФПА провел исследование среди 14 тыс. человек в 14 странах, включая США, Индию, Бразилию и Германию. Основными препятствиями для рождения детей респонденты назвали сложности с совмещением работы и родительства, слабую поддержку со стороны государства, проблемы со здоровьем, а также политическую нестабильность.

«Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости. <...> Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис», — заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем.

Согласно прогнозам организации, в течение следующих 90 лет население планеты вырастет на 3,1 млрд человек, при этом основной прирост ожидается в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В Европе и Японии, напротив, население начнет сокращаться уже к середине XXI века.

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Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В 2023 году в странах Евросоюза родились 3,67 млн детей — на 5,4% меньше, чем годом ранее. Это крупнейшее годовое снижение рождаемости, зафиксированное Евростатом с 1961 года. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка вырос до 29,8 года.

Индекс рождаемости в ЕС снизился до 1,38 ребенка на женщину фертильного возраста. Самые низкие показатели отмечены на Мальте — 1,06, в Испании — 1,12 и Литве — 1,18. Лидерами по уровню рождаемости стали Болгария — 1,81, Франция — 1,66 и Венгрия — 1,55).

Снижение рождаемости в странах ЕС продолжается с 2008 года. Эксперты связывают этот тренд с инфляцией, пандемией и климатической тревожностью. В 2022 году число новорожденных в ЕС впервые с 1960 года опустилось ниже 4 млн.

В январе Минздрав заявил о снижении рождаемости в России до уровня 2000 года — одного из самых низких в новейшей истории.

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Плугина Ирина
демография ООН доклад кризис рождаемость
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