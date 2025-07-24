 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Матвиенко рассказала о «демографическом спецназе» в правительстве

В правительстве создан «демографический спецназ» для создания новых мер поддержки, заявила Матвиенко. Ранее ВЦИОМ заявил, что России грозит «демографическая зима», и предложил три пути решения проблемы
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Благодаря совету демографии при президенте, который был создан как мозговой штаб для выработки новых мер, получилось сконцентрировать внимание властей на «семейноцентричности». Об этом заявила на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Главное, удалось общими усилиями сделать семейноцентричность общегосударевым делом. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. Создан такой демографический спецназ. Можно надеяться, что мы вернем наши традиционные ценности», — сказала она.

ВЦИОМ предупредил о грядущей «демографической зиме» и назвал пути решения
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Матвиенко назвала систему поддержки семей с детьми «лицом социального государства». Председатель Совфеда напомнила, что на демографию влияет не только финансовая поддержка, и призвала создать «все условия» для женщин, которые хотят совмещать работу с материнством.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что Россия переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации. Для решения проблемы есть три пути — увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и снятие «табу на миграцию», говорил директор аналитического центра ВЦИОМа Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отмечал, что суммарный коэффициент рождаемости в России уже год остается на низком уровне — 1,4 ребенка на одну женщину. Для обеспечения простого воспроизводства населения этот показатель должен быть как минимум 2,1.

Главным фактором при планировании детей россияне назвали финансовый. Самым популярным ответом на вопрос, какие меры поддержки со стороны государства могли бы помочь решиться на рождение ребенка, стал ответ «ежемесячные пособия на каждого ребенка» (69%). Половина респондентов заявили, что им бы помог материнский капитал, чуть меньше половины (46%) — создание стабильной социально-экономической ситуации в стране, 42% выбрали ответ «удаленная работа и гибкий график».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Валентина Матвиенко демография правительство
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Экс-советник Пентагона заявила о «демографической ошибке» в оценке России
Политика
ВЦИОМ предупредил о грядущей «демографической зиме» и назвал пути решения
Общество
Протоиерей Ткачев не увидел смысла решать проблемы демографии деньгами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Reuters узнал, как указ Путина о портах повлиял на поставки нефти Политика, 14:27
Acura снимет с производства единственный седан Авто, 14:26
При пожаре в ТЦ в Ростовской области погибла женщина Общество, 14:25
Власти рассказали об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию Политика, 14:23
На торги выставили усадьбу сына «шоколадного короля». Как она выглядит Недвижимость, 14:21
В администрацию Химок пришли с обысками Политика, 14:16
ЦБ Турции снизил ставку до уровня 43% годовых Инвестиции, 14:09
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
РФС решил через суд взыскать с футбольного клуба «Томь» более ₽41 млн Спорт, 14:04
Назвали дату ремонта шлюза, из-за которого приостановили суда на Волге Общество, 14:02
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
При крушении Ан-24 погиб хирург, летевший к своей внучке Общество, 13:53
Где разбился Ан-24. Карта Общество, 13:53
ЦБ упростит переводы бумаг между депозитариями с осени 2026 года Инвестиции, 13:52
Путин на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Фото Политика, 13:50