Матвиенко рассказала о «демографическом спецназе» в правительстве

В правительстве создан «демографический спецназ» для создания новых мер поддержки, заявила Матвиенко. Ранее ВЦИОМ заявил, что России грозит «демографическая зима», и предложил три пути решения проблемы

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Благодаря совету демографии при президенте, который был создан как мозговой штаб для выработки новых мер, получилось сконцентрировать внимание властей на «семейноцентричности». Об этом заявила на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Главное, удалось общими усилиями сделать семейноцентричность общегосударевым делом. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. Создан такой демографический спецназ. Можно надеяться, что мы вернем наши традиционные ценности», — сказала она.

Матвиенко назвала систему поддержки семей с детьми «лицом социального государства». Председатель Совфеда напомнила, что на демографию влияет не только финансовая поддержка, и призвала создать «все условия» для женщин, которые хотят совмещать работу с материнством.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что Россия переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации. Для решения проблемы есть три пути — увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и снятие «табу на миграцию», говорил директор аналитического центра ВЦИОМа Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отмечал, что суммарный коэффициент рождаемости в России уже год остается на низком уровне — 1,4 ребенка на одну женщину. Для обеспечения простого воспроизводства населения этот показатель должен быть как минимум 2,1.

Главным фактором при планировании детей россияне назвали финансовый. Самым популярным ответом на вопрос, какие меры поддержки со стороны государства могли бы помочь решиться на рождение ребенка, стал ответ «ежемесячные пособия на каждого ребенка» (69%). Половина респондентов заявили, что им бы помог материнский капитал, чуть меньше половины (46%) — создание стабильной социально-экономической ситуации в стране, 42% выбрали ответ «удаленная работа и гибкий график».