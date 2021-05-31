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Политика ,  
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Власти Китая разрешили семьям заводить трех детей

Политика «одна семья — два ребенка» в КНР отменяется. Темпы прироста рождаемости в стране с самым большим населением в мире сильно упали, что влечет за собой снижение числа трудоспособных граждан и повышение нагрузки на экономику
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти Китая объявили в понедельник, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей. Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК.

Как считают власти, новое разрешение будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, учитывая быстро стареющее население.

Власти Китая начали заниматься политикой в сфере планирования семьи из-за демографического взрыва в середине XX века, когда население Китая росло рекордными темпами. Сначала госполитика была сконцентрирована на распространении средств контрацепции и пропаганде поздних браков, но позднее власти страны начали политику прямого ограничения рождаемости. С 1979 года в КНР начала действовать политика «одна семья — один ребенок»: за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение родителям грозили крупные штрафы.

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Благодаря этим решениям в 1990-е годы прирост населения начал замедляться. В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Окончательно политику «одна семья — один ребенок» отменили в 2015 году, когда всем семьям разрешили заводить по двое детей.

Рождаемость в Китае упала до минимума с середины XX века
Общество
Фото:Giulia Marchi / Bloomberg

Из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой — старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых — увеличиваться, что грозило быстрым увеличением социальных расходов. Пекинский медицинский институт «Сехэ» и Китайская ассоциация по охране здоровья пожилых людей прогнозировали, что к 2026 году Китай станет «страной со стареющим обществом», где население в возрасте 65 лет и старше будет составлять более 14% от общей численности населения.

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В январе 2020 года Нацбюро статистики Китая сообщило, что коэффициент рождаемости в стране опустился до рекордно низкого уровня с 1949 года (года основания Китайской Народной Республики). Этот показатель составил в среднем 10,48 ребенка на 1 тыс. человек. В России, для сравнения, в том же году он был лишь немногим ниже — 10,2.

На 2021 год, согласно данным Нацбюро статистики, население Китая составляло 1,412 млрд человек.

Несмотря на опыт Китая, в феврале 2021 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также назвал быстрый рост населения проблемой для страны и потребовал сократить прирост рождаемости. «Зачем вам ребенок, которого вы не можете прокормить и не знаете, как его устроить на работу? В результате 50% живут в трущобах», — заявил тогда глава государства.

Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Артем Филипенок Артем Филипенок
Китай рождаемость
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