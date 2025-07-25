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Общество ,  
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Живого человека достали из-под завалов дома в Саратове

В Саратове из-под завалов дома, где произошел взрыв, вытащили еще одного живого человека. В то же время число погибших выросло до шести

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Саратове живого человека, передает корреспондент РБК.

Вместе с тем количество погибших увеличилось до шести, сообщили РБК в МЧС. До этого ведомство сообщило, что из-под завалов жилого дома в Саратове достали тело пятого погибшего. Среди жертв взрыва есть как минимум один ребенок.

Мужчина спас ребенка во время взрыва дома в Саратове. Видео
Общество

До этого корреспондент РБК передал, что спасатели нашли еще одного мужчину под завалами дома — ориентировочно на восьмом этаже.

Взрыв произошел в доме на улице Блинова, в результате часть здания обрушилась, взрывная волна разбила стекла в соседнем доме. Семь человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели разбирают завалы. Предварительной причиной обрушения части многоэтажного дома стал взрыв бытового газа.

На базе местной школы № 103 развернули пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС России. Жителям также будет предоставлено размещение в гостинице «Сокол», заявил губернатор Роман Бусаргин.

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Саратов взрыв газа в жилом доме
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Из-под завалов жилого дома в Саратове достали тело пятого погибшего
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