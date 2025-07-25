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Как выглядит место взрыва в жилом доме в Саратове. Фоторепортаж

Появились фотографии с места взрыва в жилом доме в Саратове

Днем в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв. По предварительным данным, погибли шесть человек. Торец дома обрушился с 7-го по 10-й этаж, могут быть повреждены более 30 квартир. Как выглядит место взрыва — в галерее РБК
Сообщение о взрыве на улице Блинова в Саратове поступило в 12:12 по местному времени (11:12 мск). В МЧС заявили, что в одной из квартир произошел &laquo;хлопок газовоздушной смеси&raquo;.
Фото: Ирина Плугина / РБК

Сообщение о взрыве на улице Блинова в Саратове поступило в 12:12 по местному времени (11:12 мск). В МЧС заявили, что в одной из квартир произошел «хлопок газовоздушной смеси».

Угловой подъезд дома обрушился с 7-го по 10-й этаж. Часть дома повреждена вплоть до первого этажа.
Фото: Ирина Плугина / РБК

Угловой подъезд дома обрушился с 7-го по 10-й этаж. Часть дома повреждена вплоть до первого этажа.

Взрывной волной выбило стекла и повредило стены в соседнем доме.
Фото: Ирина Плугина / РБК

Взрывной волной выбило стекла и повредило стены в соседнем доме.

К 18 часам (17 по мск) число погибших выросло до шести, среди них один ребенок, сообщили в МЧС России.
Фото: Ирина Плугина / РБК

К 18 часам (17 по мск) число погибших выросло до шести, среди них один ребенок, сообщили в МЧС России.

Еще семь человек обратились за медицинской помощью.
Фото: Ирина Плугина / РБК

Еще семь человек обратились за медицинской помощью.

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман&nbsp;Бусаргин.&nbsp;
Фото: Ирина Плугина / РБК

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. 

Службы эвакуировали всех жильцов из полуразрушенного и соседнего домов.
Фото: Ирина Плугина / РБК

Службы эвакуировали всех жильцов из полуразрушенного и соседнего домов.

Здания обследуются, спасатели выясняют, остались ли внутри пострадавшие и существует ли опасность дальнейшего обрушения.
Фото: Алина Кравчук / РБК

Здания обследуются, спасатели выясняют, остались ли внутри пострадавшие и существует ли опасность дальнейшего обрушения.

По словам очевидцев, взрыв был &laquo;просто оглушающий&raquo;. Произошел &laquo;громкий [хлопок], как будто взорвалось что-то рядом&raquo;, во время взрыва &laquo;стены начали дрожать&raquo;.
Фото: Ирина Плугина / РБК

По словам очевидцев, взрыв был «просто оглушающий». Произошел «громкий [хлопок], как будто взорвалось что-то рядом», во время взрыва «стены начали дрожать».

У некоторых жителей обломками помяло машины во дворе.
Фото: Ирина Плугина / РБК

У некоторых жителей обломками помяло машины во дворе.

Вблизи места взрыва установили палатку для размещения эвакуированных жителей, еще один пункт с горячим питанием для пострадавших власти организовали в местной школе.
Фото: Алина Кравчук / РБК

Вблизи места взрыва установили палатку для размещения эвакуированных жителей, еще один пункт с горячим питанием для пострадавших власти организовали в местной школе.

Одна из жительниц дома рассказал РБК, что на прошлой неделе квартиры дома проверяли газовщики.
Фото: Ирина Плугина / РБК

Одна из жительниц дома рассказал РБК, что на прошлой неделе квартиры дома проверяли газовщики.

После обрушения дома в Саратовской области объявили режим ЧС регионального уровня.
Фото: Ирина Плугина / РБК

После обрушения дома в Саратовской области объявили режим ЧС регионального уровня.

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Плугина Ирина, Георгий Абашвили, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
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