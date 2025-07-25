Как выглядит место взрыва в жилом доме в Саратове. Фоторепортаж
Днем в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв. По предварительным данным, погибли шесть человек. Торец дома обрушился с 7-го по 10-й этаж, могут быть повреждены более 30 квартир. Как выглядит место взрыва — в галерее РБК
Сообщение о взрыве на улице Блинова в Саратове поступило в 12:12 по местному времени (11:12 мск). В МЧС заявили, что в одной из квартир произошел «хлопок газовоздушной смеси».
Угловой подъезд дома обрушился с 7-го по 10-й этаж. Часть дома повреждена вплоть до первого этажа.
Взрывной волной выбило стекла и повредило стены в соседнем доме.
К 18 часам (17 по мск) число погибших выросло до шести, среди них один ребенок, сообщили в МЧС России.
Еще семь человек обратились за медицинской помощью.
Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Службы эвакуировали всех жильцов из полуразрушенного и соседнего домов.
Здания обследуются, спасатели выясняют, остались ли внутри пострадавшие и существует ли опасность дальнейшего обрушения.
По словам очевидцев, взрыв был «просто оглушающий». Произошел «громкий [хлопок], как будто взорвалось что-то рядом», во время взрыва «стены начали дрожать».
У некоторых жителей обломками помяло машины во дворе.
Вблизи места взрыва установили палатку для размещения эвакуированных жителей, еще один пункт с горячим питанием для пострадавших власти организовали в местной школе.
Одна из жительниц дома рассказал РБК, что на прошлой неделе квартиры дома проверяли газовщики.
После обрушения дома в Саратовской области объявили режим ЧС регионального уровня.
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