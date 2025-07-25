Как выглядит место взрыва в жилом доме в Саратове. Фоторепортаж

Днем в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв. По предварительным данным, погибли шесть человек. Торец дома обрушился с 7-го по 10-й этаж, могут быть повреждены более 30 квартир. Как выглядит место взрыва — в галерее РБК