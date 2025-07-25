Под завалами взорвавшегося в Саратове дома нашли мужчину

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Спасатели нашли мужчину под завалами дома в Саратове, где сегодня утром произошел взрыв, сообщает корреспондент РБК.

Мужчину обнаружили ориентировочно на восьмом этаже. Неизвестно, живой он или нет.

Взрыв произошел в доме на улице Блинова 25 июля, в результате часть здания обрушилась. При взрыве погибли четыре человека.

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