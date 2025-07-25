Из-под завалов жилого дома в Саратове достали тело пятого погибшего

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Тело пятого погибшего человека извлекли из-под завалов дома в Саратове, который обрушился после взрыва, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время общее число погибших составляет пять человек, в том числе ребенок.

Взрыв произошел в доме на улице Блинова 25 июля, в результате часть здания обрушилась. Семь человек обратились за медицинской помощью. Ранее стало известно, что под завалами нашли мужчину. Неизвестно, живой он или нет и тот ли это человек, о котором сообщает МЧС.

Спасатели продолжают разбор завалов. Предварительной причиной обрушения части многоэтажного дома стал взрыв бытового газа.