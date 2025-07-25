Из-под завалов жилого дома в Саратове достали тело пятого погибшего
Тело пятого погибшего человека извлекли из-под завалов дома в Саратове, который обрушился после взрыва, сообщает МЧС.
По данным ведомства, в настоящее время общее число погибших составляет пять человек, в том числе ребенок.
Взрыв произошел в доме на улице Блинова 25 июля, в результате часть здания обрушилась. Семь человек обратились за медицинской помощью. Ранее стало известно, что под завалами нашли мужчину. Неизвестно, живой он или нет и тот ли это человек, о котором сообщает МЧС.
Спасатели продолжают разбор завалов. Предварительной причиной обрушения части многоэтажного дома стал взрыв бытового газа.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ