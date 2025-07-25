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Мужчина спас ребенка во время взрыва дома в Саратове. Видео

Появилось видео, как мужчина спас ребенка во время взрыва дома в Саратове

В момент взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Саратове неподалеку во дворе были мужчина и дети. На появившихся кадрах видно, как в момент взрыва и обрушения дома он схватил ребенка и побежал, спасаясь.

Мужчина спас ребенка во время взрыва дома в Саратове. Видео
Video

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что причиной взрыва в доме в Саратове могла стать утечка газа.

На месте происшествия развернут круглосуточный оперативный штаб, в ближайшее время будет запущена специальная горячая линия. Роман Бусаргин обозначил приоритетные задачи: проведение поисково-спасательных работ, оказание помощи пострадавшим и обследование здания на предмет возможных дальнейших разрушений.

Взрыв произошел 25 июля в жилом доме на улице Блинова, в результате которого частично обрушилась конструкция с первого по десятый этажи (наибольшие разрушения зафиксированы с седьмого по десятый этажи). По предварительным данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли три человека, включая ребенка.

СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

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Саратов взрыв газа в жилом доме МЧС спасение
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