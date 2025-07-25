Власти уточнили число погибших при крушении Ан-24 под Тындой

По данным МЧС, при крушении Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек. До этого власти говорили, что на борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, рассказали РБК в региональном ГУ МЧС. Накануне, в день авиакатастрофы, власти сообщали о 49 погибших.

Самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47315 следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На подлете к последней он ушел на второй круг, после чего связь с экипажем оборвалась. Губернатор Амурской области Василий Орлов со ссылкой на оперативные службы сообщил, что на борту самолета находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

В Следственном комитете позднее заявили, что все, кто находился на борту воздушного судна, погибли, не уточнив число. Орлов, объявивший в Амурской области трехдневный траур, сообщил, что «эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек». Среди погибших при крушении было пять сотрудников РЖД.

Одна из пассажирок, которая планировала лететь в Тынду самолетом Ан-24, передумала перед вылетом. Женщина рассказала, что решила отказаться от полета и вернуться домой, когда узнала о плохом самочувствии внучки.

Обломки самолета сотрудники МЧС обнаружили в 15 км от Тынды — места назначения. Сегодня на месте крушения были найдены бортовые самописцы. Региональный следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения (ч. 3 ст. 263 УК). К расследованию приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Ан-24, потерпевший крушение, находился в эксплуатации с 1976 года. Накануне в офисе авиакомпании «Ангара», которой принадлежал самолет, изъяли документы. Для проверки версии о технической неисправности в аэропорту Благовещенска, откуда вылетел самолет, изъяли образцы топлива, которым заправлялся борт.