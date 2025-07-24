При крушении Ан-24 погибли пятеро сотрудников РЖД
При крушении Ан-24 в Амурской области погибли пятеро сотрудников РЖД, сообщили в компании.
Среди погибших:
- Сун-Цо-Жен Николай Андреевич, заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги, 38 лет (летел в командировку);
- Лапшов Дмитрий Валерьевич, главный инженер строительно-монтажного треста № 16 АО «РЖДстрой» из Хабаровска, 43 года (летел в командировку);
- Шиян Сергей Николаевич, ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, 32 года (летел в отпуск с семьей);
- супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина»: Найденова Галина Ивановна, заведующая отделением — врач акушер-гинеколог, 65 лет, и Найденов Алексей Степанович, врач функциональной диагностики, 64 года (они возвращались из отпуска в Тынду).
В РЖД выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали материальную помощь. «Это невосполнимая потеря для всех нас», — говорится в сообщении компании.
Всего на борту были 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. При крушении, по предварительным данным, никто не выжил, сообщили в МЧС. Обломки самолета обнаружили в 15 км от Тынды.
Ан-24 авиакомпании «Ангара» летел из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. На подлете к Тынде воздушное судно ушло на второй круг, после чего связь с экипажем оборвалась.
ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах среди версий катастрофы назвал ошибку экипажа — самолет в плохих погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку. Первый замруководителя Восточного управления СК на транспорте Владимир Ануфриев сообщил, что среди версий произошедшего рассматриваются неисправность и человеческий фактор. По данным агентства, Ан-24 был исправен перед вылетом.
Возбуждено уголовное дело, семьям погибших пообещали выплатить компенсации.
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