Женщина передумала лететь на разбившемся Ан-24 из-за болезни внучки
Женщина, которая должна была лететь на самолете Ан-24, потерпевшем крушение в Амурской области, в последний момент отменила поездку из-за внучки, об этом она рассказала «Известиям».
По ее словам, когда она узнала о плохом самочувствии внучки, решила отказаться от полета и вернуться домой.
«Решила не лететь, а быть с детьми», — поделилась женщина. Также она уточнила, что отправится в Тынду на поезде.
По данным RT, женщина села в салон самолета на промежуточной посадке в Благовещенске. Однако, готовясь к вылету, получила звонок от дочери о болезни ребенка. Она вышла из самолета, забрала багаж и вернулась к дочери и внукам.
24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области, в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей.
Все 49 человек погибли.
Среди жертв крушения оказался 71-летний хирург Леонид Майзель, который летел в Тынду к своей внучке.
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