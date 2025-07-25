На месте крушения Ан-24 нашли черные ящики

На месте разбившегося накануне в Амурской области самолета Ан-24 обнаружены бортовые самописцы, их доставят в Москву для расшифровки. Все находившиеся на борту погибли

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области нашли черные ящики, сообщил Минтранс. В ближайшее время бортовые самописцы доставят в Москву для расшифровки.

Росавиация и Ространснадзор проверят компанию «Ангара», которой принадлежал потерпевший крушение самолет, «на предмет выполнения федеральных авиационных правил». «По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе», — сообщило ведомство.

Самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47315 следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На подлете к последней он ушел на второй круг, после чего связь с экипажем оборвалась. Спасатели нашли обломки самолета в 15 км от аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира. Все они погибли.

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Правительство Амурской области отмечало, что место падения самолета находится в труднодоступной тайге, туда прорубают просеку, работает техника высокой проходимости, задействованы вертолеты. К расследованию приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Региональный следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения (ч. 3 ст. 263 УК). Накануне в офисе авиакомпании «Ангара» изъяли документы. Для проверки версии о технической неисправности в аэропорту Благовещенска, откуда вылетел самолет, изъяли образцы топлива, которым заправлялся борт.

«Известия» писали, что за месяц до крушения Ан-24 в Амурской области Ространснадзор провел проверку «Ангары» и выявил множество нарушений. По итогам проверок от работ по техническому обслуживанию отстранили четырех инженерно-технических сотрудников, а восемь воздушных судов авиаперевозчика были отстранены от выполнения полетов. Ан-24, потерпевший крушение, находился в эксплуатации с 1976 года.