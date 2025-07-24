Обломки самолета Ан-24 нашли на склоне горы
Обломки пассажирского самолета Ан-24 нашли на склоне горы в 16 км от Тынды, сообщил Амурский «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области» (Амурский центр ГЗ и ПБ), передает ТАСС.
Ранее МЧС сообщило РБК, что на месте падения самолета Ан-24 в Амурской области обнаружен его фюзеляж, он горит.
Самолет нашли в труднодоступной местности, выживших, предварительно, нет, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Губернатор Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.
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