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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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Обломки самолета Ан-24 нашли на склоне горы

Обломки самолета Ан-24 обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды
Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой

Обломки самолета Ан-24 нашли на склоне горы
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Обломки пассажирского самолета Ан-24 нашли на склоне горы в 16 км от Тынды, сообщил Амурский «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области» (Амурский центр ГЗ и ПБ), передает ТАСС.

Ранее МЧС сообщило РБК, что на месте падения самолета Ан-24 в Амурской области обнаружен его фюзеляж, он горит.

Самолет нашли в труднодоступной местности, выживших, предварительно, нет, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Губернатор Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

На месте крушения Ан-24 начался пожар
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

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Полина Минаева
Ан-24 происшествия крушения Амурская область Россия
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