СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье

По факту исчезновения самолета с пассажирами в Приамурье возбудили дело

Самолет Ан-24 (Фото: Shuravi07 / Shutterstock)

Возбуждено уголовное дело в связи с происшествием с пассажирским Ан-24 в Амурской области, сообщил региональный следственный отдел на транспорте в своем телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения)», — говорится в сообщении.

В настоящее время местонахождение воздушного судна неизвестно, уточнили в ведомстве.

Транспортная прокуратура после пропажи Ан-24 начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров утром 24 июля.

Далее при заходе на посадку борт ушел на второй круг. Вскоре связь с воздушным судном пропала.

По словам губернатора, на борту 43 пассажира и экипаж, сообщил ранее губернатор. МЧС подняло в небо поисковый вертолет Ми-8.