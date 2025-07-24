СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
Возбуждено уголовное дело в связи с происшествием с пассажирским Ан-24 в Амурской области, сообщил региональный следственный отдел на транспорте в своем телеграм-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения)», — говорится в сообщении.
В настоящее время местонахождение воздушного судна неизвестно, уточнили в ведомстве.
Транспортная прокуратура после пропажи Ан-24 начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров утром 24 июля.
Далее при заходе на посадку борт ушел на второй круг. Вскоре связь с воздушным судном пропала.
По словам губернатора, на борту 43 пассажира и экипаж, сообщил ранее губернатор. МЧС подняло в небо поисковый вертолет Ми-8.
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